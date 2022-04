Am Wochenende sorgt Andrea Berg bereits mit einem Diät-Geständnis für Schlagzeilen. Nun erregt die Schlagersängerin mit einem Foto die Gemüter. Der Schnappschuss zeigt sie schließlich splitterfasernackt auf einem Motorrad. Allerdings ist er nicht ganz aktuell.

Zehn Kilo in nur zehn Wochen habe sie abgenommen, verriet Andrea Berg am Wochenende in einem Interview mit "Bild am Sonntag". Erreicht habe sie dies unter anderem mit Sport und damit, das Bier einfach mal durch Gemüsesaft zu ersetzen.

Nun fühle sie sich wieder so attraktiv, dass sie sich sogar vorstellen könne, auch Nacktfotos von sich machen zu lassen, verriet die 56-Jährige zudem. "Warum nicht? Ich habe wieder mein Gewicht von damals. (...) Mir passen auch meine Klamotten von vor 30 Jahren noch", plauderte Berg aus.

Während die Sängerin dies sagte, schuf sie auf ihrer Instagram-Seite schon einmal nackte Tatsachen. Hier postete sie nämlich einen Schnappschuss von sich, der sie komplett unverhüllt und in lasziver Pose auf einem Motorrad zeigt. Berg liegt rücklings auf der Maschine, die Beine um den Lenker geschlungen, während ihr Kopf über dem hinteren Schutzblech baumelt.

Foto ziert Albumcover

Aktuell ist diese Aufnahme jedoch nicht. Das räumt Berg auch in ihrem zugehörigen Kommentar zu dem Foto ein. "1992 - meine 500er und ich. Das Motorrad kennt ihr von meinen Tourneen, mich sowieso, das Foto noch nicht. Ich habe mir lange überlegt, ob wir das Bild, das vor 30 Jahren spontan in unserer Garage aufgenommen wurde und ich nur als Dia-Foto hatte, veröffentlichen. Aber wisst ihr was: Ich bin stolz drauf", verrät Berg ihren knapp 130.000 Followerinnen und Followern.

Doch die Sängerin belässt es nicht dabei, das Foto einfach nur im Internet zu veröffentlichen. Tatsächlich prangt es ab sofort auch auf einer Sonderausgabe ihres jüngsten Albums "Ich würd's wieder tun". Und wer weiß, vielleicht ist der Albumtitel ja tatsächlich auch Programm für weitere Nacktaufnahmen von Andrea Berg in der Zukunft.