Als Folge seines Magenkrebses leidet der älteste Sohn von Andrew Lloyd Webber an einer Lungenentzündung. Unter der Woche kommt Nicholas deshalb ins Hospiz. Nun teilt sein Vater mit, dass der 43-Jährige gestorben ist.

Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber trauert um seinen ältesten Sohn Nicholas. "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter älterer Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist", schrieb der 75-Jährige am Samstagabend bei Twitter.

Nicholas war an Magenkrebs erkrankt. Andrew Lloyd Webber ("Phantom der Oper", "Cats") hatte am Donnerstag, einen Tag nach seinem 75. Geburtstag, mitgeteilt, dass der 43-Jährige in einem Hospiz untergebracht wurde.

Um bei seinem Sohn sein zu können, hatte der Brite die offizielle Premiere seines Musicals "Cinderella" in New York - in neuer Inszenierung unter dem Titel "Bad Cinderella" - abgesagt. "Ich bin absolut enttäuscht, dass ich nicht dabei sein kann, aber mein Platz ist im Moment wirklich hier in England", sagte er.

Sein Sohn habe sich als Folge seines "schrecklichen" Krebses eine Lungenentzündung zugezogen. "Wir sind alle hier, die Familie hat sich versammelt, und es ist der richtige Ort für uns alle", sagte Lloyd Webber unter der Woche.

Nicholas Lloyd Weber arbeitete wie sein Vater selbst als Komponistund Produzent. Bekannt ist er unter anderem für seine Arbeit an der BBC-Serie "Love, Lies and Records". Als Ko-Produzent der Plattenaufnahme der Londoner Produktion von "Cinderella" wurde er für einen Grammy nominiert.