Feier in Londoner Restaurant Anna Ermakova hat den Bachelor in der Tasche

Turbulente Wochen bei Anna Ermakova: Bei "Let's Dance" sorgt die Becker-Tochter für Furore, in der Liebe läuft es dafür nicht. Nun gibt's wieder einen Grund zum Feiern.

Anna Ermakova, die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker, hat ihre Bachelor-Würden in London in Empfang genommen. Wie die "Let's Dance"-Gewinnerin selbst in mehreren Instagram-Storys bekannt gab, hat sie ihr Kunstgeschichte-Studium am Courtauld Institute of Art erfolgreich abgeschlossen. "Ich bin zurück in London. Heute ist mein Universitätsabschluss", erzählt sie auf dem Weg zur feierlichen Verleihung an der Uni gemeinsam mit ihrer Mutter Angela Ermakova.

Jedoch scheint ihr auf dem Weg beinahe ein Stau einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. "Hier ist keine Bewegung", sagt sie ihren Fans auf der Rückbank eines Wagens, "ich hoffe, wir sind nicht zu spät." Wenig später folgt aber die Auflösung in weiteren Storys. Zu sehen und hören ist unter anderem in einem kurzen Video, wie Ermakova auf die Bühne gebeten wird, um ihre Ehren entgegenzunehmen. Anschließend ging es für die Becker-Tochter mit einigen Freunden und Kommilitonen zum Feiern in ein Restaurant.

Die 23-Jährige bestätigte erst im Juni, dass sie wieder Single sei. Demnach sagte sie beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest in Berlin, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sei. Weitere Details wurden nicht bekannt. Ihren Partner hielt sie aus der Öffentlichkeit raus. Sie sollen jedoch fast vier Jahre zusammen gewesen sein. 2020 erwischten Fotografen sie küssend in London. Auch bei "Let's Dance" soll er sie besucht haben.

Was für Ermakova nach ihrem Uni-Abschluss ansteht, ist noch offen. Sie könne sich auch vorstellen, eine längere Zeit in Deutschland zu verbringen. "Deutschland ist ein Teil von mir, ich bin ja halbe Deutsche." Gelegenheit dazu hat sie auf jeden Fall im Winter: Vom 7. November bis 4. Dezember geht sie mit auf die "Let's Dance"-Tour.

Anna Ermakova stammt aus der kurzen Liaison von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova. Die 23-Jährige arbeitet unter anderem ebenfalls als Model.