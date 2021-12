"Unsere kleine Welt steht still"

"Unsere kleine Welt steht still" Anna Wilken verliert ihr Baby

Es ist ein Schicksal, das leider viele Frauen ereilt. Auch Model Anna Wilken weiß: "Ich bin nicht alleine mit meinem Schmerz." Doch gerade deshalb will sie die traurige Nachricht nicht für sich behalten: Die 25-Jährige hat eine Fehlgeburt erlitten.

Model und Influencerin Anna Wilken hat ihr Baby verloren. Die traurige Nachricht teilte die 25-Jährige auf ihrer Instagram-Seite mit ihren Followern. Dort schreibt sie: "Eigentlich wäre ich jetzt schon fröhlich in der 9. Schwangerschaftswoche - eigentlich. Doch das Herz von unserem kleinen Licht hat nicht geschlagen und wir lassen es gerade schweren Herzens gehen."

Wilken fügt in dem Post hinzu: "Unsere kleine Welt steht seitdem still. Seit Tagen quäle ich mich Zuhause mit Wehen und Blutungen, mit vielen Tränen und teilweise auch still schweigend. Der Ausflug ins Krankenhaus, war nur kurz, aber aufwühlend ... Ehrlich gesagt waren die letzten Tage alles andere als einfach." Sie habe keine Kraft gehabt, sich zu melden und habe diese Zeit "für mich - für uns gebraucht".

Den Grund, warum sie nun darüber spricht, nennt sie auch: Selbst jetzt fielen ihr diese Zeilen "unglaublich schwer und doch ist es so wichtig darüber zu sprechen, aufzuklären! Denn ich bin nicht alleine mit meinem Schmerz. Ich hoffe diese schwere Zeit bald überstanden zu haben ... denn aktuell sehne ich mich nach etwas Normalität". Zudem bittet sie um das Verständnis ihrer Fans, "ich war gar nicht in der Lage dazu, es hier zu teilen".

Anfang November hatte Wilken, die mit Sargis Adamyan verheiratet ist, ebenfalls auf Instagram die Schwangerschaft verkündet. "In diesem Fall sagt ein Bild wohl mehr als tausend Worte. Was sollen wir auch sagen, die künstliche Befruchtung hat geklappt", schrieb Wilken, die an Endometriose leidet, zu Fotos, auf denen sie ihren Fans den positiven Schwangerschaftstest zeigte.

Wilken zählt auf Instagram mehr als 480.000 Follower. Bekannt wurde sie als Teilnehmerin der neunten Staffel von "Germany's next Topmodel" 2014. In der Show von Heidi Klum landete sie jedoch lediglich auf dem zehnten Platz. Damalige Gewinnerin war Stefanie Giesinger.