Das Auto der US-Schauspielerin Anne Heche kracht gegen ein Haus in Los Angeles und gerät in Brand - sie erleidet Verbrennungen und wird ins Krankenhaus gebracht. Nach Berichten über einen "stabilen Zustand" werden nun Details zu ihren Verletzungen bekannt, die das widerlegen. Eine künstliche Beatmung sei erforderlich, heißt es.

Die US-Schauspielerin Anne Heche liegt nach ihrem Autounfall in Los Angeles am vergangenen Freitag weiterhin im Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch. "Sie hat eine erhebliche Lungenverletzung, die eine künstliche Beatmung erfordert, und Verbrennungen, die einen chirurgischen Eingriff notwendig machen", gab ein Sprecher in einem Statement bekannt, das dem "People"-Magazin vorliegt.

"Sie liegt im Koma und ist seit kurz nach dem Unfall nicht wieder zu Bewusstsein gekommen." Zuletzt war noch erklärt worden, dass sich die 53-Jährige Heche in einem "stabilen Zustand" befinde. Ihre Familie und Freunde würden darum bitten, "für sie zu beten und an sie zu denken und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren".

Heche war am Freitag mit ihrem blauen Mini Cooper Clubman von der Straße abgekommen und in ein Haus im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles gekracht, was sowohl das Fahrzeug als auch das zweistöckige Haus in Brand setzte. Das Auto habe nach dem Aufprall in Flammen gestanden und die Fahrerin habe Verbrennungen erlitten, hieß es zunächst seitens der Feuerwehr. Unter anderem berichteten Quellen anschließend dem Sender CNN, dass es sich bei der Frau um Anne Heche handelt.

Laut Zeugenaussagen, auf die sich TMZ beruft, ist die Schauspielerin zuvor in eine Garage eines Wohnungskomplexes gekracht. Dort soll sie aber selbstständig wieder zurückgesetzt und weitergefahren sein. Die Ermittlungen zum Unfall dauern weiter an.

Die Schauspielerin, die in Ohio geboren wurde, konnte sich erstmals in der Serie "Another World" (1987 bis 1992) ein Publikum erspielen. In der Seifenoper ist sie in einer Doppelrolle zu sehen. Es folgten Filmauftritte in "Wag the Dog" mit Dustin Hoffman und Robert De Niro oder "Six Days Seven Nights" mit Harrison Ford. Ende der Neunziger war sie auch in der Neuverfilmung des Hitchcocks Klassikers "Psycho" zu sehen. Im TV war sie auch mit der Anwaltsserie "Ally McBeal" sehr erfolgreich. Aber auch in jüngster Zeit ist sie noch erfolgreich in Film- und Serienproduktionen. Etwa 2017 in der Filmbiografie "My Friend Dahmer", wo sie die Mutter des Serienmörders Jeffrey Dahmer verkörpert. Anne Heche war sowohl mit dem Komiker Steve Martin als auch mit Talkshow-Host Ellen DeGeneres in einer Beziehung. Sie hat zwei Söhne.