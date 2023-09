Es ist doch ein recht hochkarätiges Treffen: Tim Cook, seines Zeichens CEO von Apple, besucht Prinz William und Prinzessin Kate auf Schloss Windsor. Sie sprechen über Umwelt, psychische Gesundheit und ein Projekt des britischen Thronfolgers.

Tech-Milliardär trifft Adel: Apple-CEO Tim Cook schaute kürzlich bei den britischen Royals, Prinz William und Prinzessin Kate, vorbei. Die beiden hatten Cook vergangenen Donnerstag auf Schloss Windsor in Empfang genommen, wie der Tech-Milliardär nun mit zwei Bildern auf X belegte.

Eines davon zeigt Cook und das Ehepaar jeweils mit verschränkten Händen in die Kamera lächeln. Auf dem zweiten wurden der Apple-Boss und der zukünftige König bei einem angeregten Gespräch miteinander abgelichtet. Zu den Fotos schrieb Cook: "Es war eine wahre Ehre, den Prinzen und die Prinzessin von Wales zu treffen. Wir hatten eine wunderbare und weitreichende Diskussion über die Umwelt, die psychische Gesundheit und andere Themen, die uns allen sehr viel bedeuten."

Auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen: Einige Tüten mit Apple-Logo im Hintergrund. Prinz William und Prinzessin Kate durften sich als Gastgeschenk also aller Wahrscheinlichkeit nach über neue Apple-Produkte freuen - erst vor Kurzem wurde bei der alljährlichen Keynote das neue iPhone vorgestellt. Hintergrund des Treffens war aber nicht die Aussicht auf ein Gratis-Handy, sondern laut US-Seite Prinz Williams Earthshot-Projekt, für das der Royal Mitte September in die USA gereist war.

Gemeinsame Sache mit Apple

Dort hatte Prinz William die 15 diesjährigen Finalistinnen und Finalisten enthüllt. Die mit insgesamt 50 Millionen Britischen Pfund (etwa 58 Millionen Euro) dotierte Preisverleihung zeichnet innovative Ideen und Erfindungen zur Bekämpfung des Klimawandels aus. Später in diesem Jahr, am 7. November, wird William die Gewinnerinnen und Gewinner in Singapur auszeichnen - allerdings ohne Kate, wie inzwischen feststeht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz William mit dem Technik-Riesen Apple gemeinsame Sache macht. Vor rund zwei Jahren nahm er an dem Apple-Format "Zeit fürs Gehen" teil, einer Audio-Serie, die Fitness+-Abonnenten beim Spazierengehen hören können.