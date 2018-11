Unterhaltung

Mac Miller und Pete Davidson: Ariana Grande singt über ihre Verflossenen

Es war bislang kein leichtes Jahr für Ariana Grande. Ihre Verlobung mit dem Comedian Pete Davidson platzt, weil ihr Ex-Freund Mac Miller völlig unerwartet stirbt. Diese schweren Schicksalsschläge verarbeitet der Popstar nun in neuer Musik.

Erst im August dieses Jahres hat Popstar Ariana Grande ihr Album "Sweetener" veröffentlicht. Nun legt sie direkt mit neuer Musik nach. Auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal gibt es den neuen Track "Thank U, Next" zu hören. Darin geht die 25-Jährige auf die Geschehnisse der letzten Monate ein, denn hinter der Sängerin liegt eine emotionale Zeit. Sie singt unter anderem von der geplatzten Verlobung mit US-Comedian Pete Davidson und erwähnt auch ihren Ex, Rapper Mac Miller, der Anfang September überraschend gestorben ist.

In dem Song heißt es zum Beispiel: "Even almost got married / And for Pete, I'm so thankful". Zu Deutsch: "Ich hätte fast geheiratet / Und für Pete bin ich so dankbar". Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Liedes, äußerte sich Davidson in der Comedy-Show "Saturday Night Live" zu dem Beziehungs-Aus. So erzählte er in einem Segment, bei dem es eigentlich um die Vorstellung einiger Kandidaten für die anstehenden US-Kongresswahlen am Dienstag ging, dass er sich mit diesem politischen Thema erst näher beschäftigt habe, weil er gezwungen war, zu seiner Mutter zu ziehen.

Wenig später stellte er klar, dass seine Trennung niemanden etwas angehe. "Manchmal funktioniert es einfach nicht", ergänzte der 24-Jährige. Über Grande sagte er: "Sie ist eine wundervolle, starke Person." Er wünsche ihr alles Glück der Welt. Mit "Thank U, Next" suggeriert nun auch seine Ex-Verlobte, dass zwischen den beiden kein böses Blut herrscht.

Rührend singt sie zudem: "Wish I could say, 'Thank you' to Malcolm / 'Cause he was an angel". Zu Deutsch: "Ich wünschte, ich könnte Malcolm 'Danke' sagen / Weil er ein Engel war". Malcolm McCormick war der bürgerliche Name von Mac Miller. Grande und der Rapper waren 2016 ein Paar geworden und hatten sich im Frühjahr 2018 getrennt. Kurz danach begann ihre Romanze mit Pete Davidson.

Grande ist "so verdammt dankbar"

Doch das ist noch nicht alles, was Ariana Grande über ihre Verflossenen zu sagen hat. Es heißt: "One taught me love / One taught me patience / And one taught me pain". Zu Deutsch: "Einer lehrte mich zu lieben / Einer brachte mir Geduld bei / Und einer hat mich Schmerz gelehrt". Auf wen sich diese Zeilen jeweils beziehen, kann nur spekuliert werden. Außerdem stellt Grande im Chorus klar: "I'm so fuckin' grateful for my ex". Sie sei "so verdammt dankbar" für ihre Ex-Freunde.

Das Lied ist jedoch mehr als eine Hommage an ihre Verflossenen. In "Thank U, Next" wird auch deutlich, dass sich die 25-Jährige jetzt auf sich selbst konzentrieren will. Es sei "ein neues Kapitel", erklärte sie via Twitter. Es gehe darum, dankbar zu sein, weiter zu wachsen und alle Steine, die sich einem in den Weg legen, anzunehmen. "Thank U, Next" wird allerdings nicht nur eine Single bleiben. Auch ihr neues Album soll so heißen, wie sie ebenfalls via Twitter bekanntgab.

Quelle: n-tv.de