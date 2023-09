Auf seinen traditionellen Einsatz als Festzelt-Dirigent verzichtet Arnold Schwarzenegger bei seinem ersten Oktoberfest-Besuch in diesem Jahr. Dafür hat er aber Freundin Heather Milligan mitgebracht. Gesundheitlich scheint es dem zuletzt angeschlagenen "Terminator" wieder besser zu gehen.

Arnold Schwarzenegger hat es sich am Donnerstag auf dem Oktoberfest in München offenkundig gutgehen lassen. Der Hollywood-Star aus Österreich war im Marstall-Festzelt zu Gast. Auf Bildern ist der Schauspieler in einer Trachtenjacke, die er über einem dunklen Shirt trägt, und Lederhose zu sehen.

Begrüßt wurde das Paar von Festzelt-Wirt Siegfried Able. (Foto: picture alliance/dpa)

An Schwarzeneggers Seite strahlte seine Freundin Heather Milligan in einem magentafarbenen Dirndl mit langärmeliger weißer Bluse. Dazu kombinierte sie nudefarbene spitze Pumps. Die blonden Haare trug die 48-Jährige offen und zu leichten Wellen gestylt. Milligan, die seit etwa zehn Jahren mit dem Actionstar liiert ist, begleitete den 76-Jährigen nicht das erste Mal in die bayerische Hauptstadt.

Eines gab es für die Fans von Schwarzenegger dieses Jahr aber bisher noch nicht zu sehen. So verzichtete er darauf, auf die Zelt-Bühne zu kommen und die Band zu dirigieren, wie unter anderem die "Abendzeitung" berichtet. Vielleicht kommt es ja an einem anderen Tag noch zu seinem traditionellen Auftritt.

Zurück im Gym

Auf dem Oktoberfest schien Schwarzenegger ohne seine Bandage am Arm unterwegs gewesen zu sein. Dem US-Portal "TMZ" zufolge wurde der Hollywood-Star und Bodybuilder Anfang September am Arm operiert. Die Webseite zeigte vor einigen Tagen ein Video, auf dem der "Terminator"-Star über einen Parkplatz zu seinem Büro in Los Angeles ging, der rechte Arm war dabei dick eingebunden.

Dass er nun wieder fit ist, beweist Schwarzenegger auch auf Instagram. Dort gibt es ein kurzes Video, das ihn beim Workout an einem Gerät zeigt. Er deutet dabei auf seine Bandage, unter der blaue Stellen an seinem Arm zu sehen sind.

In dem Clip erklärt Schwarzenegger, dass es ein Problem mit den Nerven am Arm gegeben habe, die Ärzte ihm aber gesagt hätten, er dürfe wieder Sport treiben. Er fügt hinzu: "Comebacks gehören zum Leben dazu. Nach meiner kleinen Ellenbogenoperation war ich voller Tatendrang, wieder ins Gym zu gehen."