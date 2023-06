Er wäre gerne der nächste US-Präsident: Arnold Schwarzenegger ist überzeugt, dass er der perfekte Kandidat wäre - und selbstverständlich gewinnen würde. Dumm nur, dass ihm die US-Verfassung einen Strich durch die Rechnung macht.

Erst Gouverneur von Kalifornien und dann US-Präsident? Wenn es nach Arnold Schwarzenegger selbst ginge, würde er sofort seinen Hut als Kandidat für das höchste politische Amt in den USA in den Ring werfen. Der ehemalige Bodybuilder und Actionstar betonte in einem Gespräch mit dem CNN-Journalisten Chris Wallace einmal mehr, dass er sich die Präsidentschaft "natürlich" vorstellen kann.

"Ich denke, das Feld war 2016 weit offen. Und ich glaube, das Feld ist jetzt auch offen", sagte Schwarzenegger über seine möglichen Siegchancen. "Denken Sie mal darüber nach", so der gebürtige Österreicher zu Wallace, "es gibt nicht wirklich eine Person, die alle vereinen könnte." Seine Kandidatur sei ein sogenannter "No-Brainer": "Schmeißt mich hinein, ich sehe so klar, dass ich diese Wahl gewinnen würde." Er wäre ein guter Kandidat, weil die US-Amerikaner jemanden suchen würden, der die wachsenden politischen Spannungen im Land abbauen könne.

Schwarzenegger will, aber darf nicht

"Das ist wie mit mir und Kalifornien: Als ich für das Amt des Gouverneurs kandidierte, war es klar, dass die Menschen nach einer neuen Antwort suchen, nicht nach einem rechten oder linken Flügel. Sondern nach jemandem, der die Nation zusammenführen kann und die andere Partei nicht als Feind ansieht", erklärt 75-Jährige weiter. Es gäbe "einfach so viele Dinge", die getan werden müssten und könnten: "Ja, wir können es schaffen."

Schwarzenegger bekleidete von 2003 bis 2011 das Amt des Gouverneurs des US-Bundesstaates Kalifornien und trat damals für die Republikaner an. Während seiner Amtszeit machte er sich unter anderem deswegen beliebt, da er auf Partei-Scharmützel weitgehend verzichtete und auch Demokraten - seine vermeintlichen politischen Gegner - um sich scharte. Seit vielen Jahren liebäugelt er mit einer Kandidatur für die US-Präsidentschaft. Jedoch macht ihm bisher die US-Verfassung einen Strich durch die Rechnung: Ein US-Präsident muss nicht nur - wie Schwarzenegger - die US-Staatsbürgerschaft haben, sondern auch auf US-Staatsgebiet geboren sein.