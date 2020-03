Ashley Graham zeigt sich in den Wehen

Froher Frauentag! Ashley Graham zeigt sich in den Wehen

Noch keine zwei Monate ist es her, dass Model Ashley Graham zum ersten Mal Mutter geworden ist. Nun veröffentlicht sie ein intensives Foto, das sie im Augenblick der Geburt aus nächster Nähe zeigt. Nicht aus Gründen der Effekthascherei - Graham verbindet das Bild mit einer Botschaft.

Auf diesem Foto lassen sich die Anspannung, die Schmerzen und die Intensität förmlich spüren: Ashley Graham hat auf ihrem Instagram-Account ein Bild veröffentlicht, das bei der Geburt ihres Sohnes aufgenommen wurde.

Auf der Aufnahme ist die 32-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht während einer starken Wehe zu sehen. Die frischgebackene Mama schreibt dazu: "Das ist das Gesicht meiner größten Stärke. Der größte Schmerz, den ich jemals kennengelernt und die größte Leistung, die ich jemals vollbracht habe."

Das Model postete das Bild jedoch nicht allein, um seinen mehr als 10 Millionen Followern einen tiefen Einblick in sein Privatleben zu gewähren. Vielmehr wählte Graham den 8. März, den internationalen Frauentag, bewusst für die Veröffentlichung. So richtete sie zugleich an alle Frauen der Welt unterstützende Worte.

Geburt im Januar

Trotz aller Schmerzen oder Prüfungen, die Frauen durchlebt hätten, seien sie auch stark, mächtig und in der Lage, Großes zu erreichen, so Graham. "Einen frohen internationalen Frauentag! Last uns alle unsere Stärken und die aller anderen feiern!", fügte sie hinzu.

Graham schenkte ihrem Sohn Isaac am 18. Januar 2020 das Leben und lässt ihre Fans seitdem regelmäßig an ihrem Leben als Mutter auf Instagram teilhaben. Sie ist seit 2010 mit dem Filmemacher Justin Ervin verheiratet.

Graham wurde als sogenanntes "Plus-Size Model" bekannt. Sie selbst lehnt den Begriff jedoch ab, da in ihm bereits eine Stigmatisierung mit Fokus auf ihre Konstitution stecke. Die US-Amerikanerin hat bereits für zahlreiche namhafte Label gemodelt, darunter etwa Dolce and Gabbana, Tommy Hilfiger und H&M. 2016 zierte sie das Cover der legendären Swimsuit-Ausgabe von "Sports Illustrated".