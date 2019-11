Ach, Heidi! Manchmal ist Reden einfach Silber und Schweigen Gold. Aber was soll's? Nun wissen wir also auch, warum Klum ihren Brüsten Namen gegeben hat. Und nicht nur das: In einem Gespräch mit Dragqueen-Ikone Olivia Jones erzählt das Model zudem mal wieder Schlafzimmergeschichten.

Es ist kein Geheimnis, dass Model-Mama Heidi Klum Namen für ihre Brüste hat: "Hans und Franz". Im Gespräch mit Drag Queen Olivia Jones bei den Dreharbeiten zur Show "Queen of Drags" hat Klum nun jedoch ausgeplaudert, dass die Namen gar nicht von ihr stammten.

Die Bezeichnung "Hans und Franz" für ihre Brüste habe sich der Fotograf Stewart Shining ausgedacht, mit dem sie einst für "Sports Illustrated" zusammengearbeitet habe, verrät Klum in einem Clip, der auf der Instagram-Seite von Jones zu sehen ist. "Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen", so die 46-Jährige.

Auch die Dragqueen-Ikone hat ihren Brüsten übrigens Spitznamen verpasst. Sie nennt sie kurzerhand "Fix und Foxi".

Zählt Sex als Sport?

Doch das ist noch nicht alles, was Klum in dem Video preisgibt. Auch dass sie "total viele" Bananen esse, erzählt sie im Gespräch mit Jones. Sportler, zum Beispiel Tennisspieler, würde man in den Pausen auch immer Bananen essen sehen, weiß die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin zu berichten. Allerdings mache sie nur "selten" Sport, sagt sie, was Jones nicht so richtig glauben kann. Auf Englisch fragt Klum nach, ob Sex ebenfalls als Sport zähle? Als Jones das bejaht, platzt es aus Klum heraus: "Dann jeden Tag!"

Klums Ehemann Tom Kaulitz ist nicht dabei, um das zu bestätigen oder gegebenenfalls zu dementieren. Dafür hört sein Bruder Bill, der wie Klum und Eurovision-Song-Contest Gewinnerin Conchita Wurst zu den "Queen of Drags"-Moderatoren gehört, interessiert zu. Oder war es auch für ihn vielleicht mal wieder ein bisschen zu viel Information, die seine Schwägerin hier mit der Welt geteilt hat?