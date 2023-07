Band The 1975 bricht Tour wegen LGBTQ-Eklat ab

Sänger küsst Bassisten Band The 1975 bricht Tour wegen LGBTQ-Eklat ab

The 1975-Frontmann Matty Healy hat die Bühne bereits in der Vergangenheit als Plattform für Protest genutzt (Archivbild).

In Malaysia ist Homosexualität illegal. Aus Protest küsst der Frontmann der Indie-Rock-Band The 1975 einen männlichen Bandkollegen auf der Bühne. Daraufhin brechen die malaysischen Behörden das Konzert ab. Nun werden weitere Auftritte abgesagt.

Nach dem Abbruch eines Konzerts durch die malaysischen Behörden hat die britische Indie-Rock-Band The 1975 Auftritte in Indonesien und Taiwan abgesagt. Die bevorstehenden Shows in der indonesischen Hauptstadt Jakarta und Taiwans Hauptstadt Taipeh würden aufgrund der "aktuellen Umstände" nicht wie geplant stattfinden, teilte die Band bei Instagram mit.

Zuvor hatten die Behörden in Malaysia ein Festival in der Hauptstadt Kuala Lumpur abgesagt, nachdem The-1975-Frontmann Matty Healy die Anti-LGBTQ-Gesetze des Landes kritisiert und den Bassisten der Band, Ross MacDonald, geküsst hatte. Der malaysische Kommunikations- und Digitalminister Fahmi Fadzil verurteilte das Verhalten des Sängers am Samstag, nachdem er die Absage des dreitägigen Festivals angeordnet hatte.

Indonesiens Gesetze zur LGBTQ-Gemeinschaft sind weniger streng als die in Nachbarländern wie Malaysia, wo Homosexualität ein Verbrechen ist und zu Gefängnisstrafen führen kann. Dennoch wurden in den vergangenen Jahren in Indonesien mehrere Veranstaltungen wegen des Widerstands in der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung abgesagt.

Healy hatte die Bühne bereits in der Vergangenheit als Plattform für Protest genutzt. 2019 küsste er einen männlichen Fan auf einem Konzert in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen es ebenfalls strenge Gesetze gegen LGTBQ gibt. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.