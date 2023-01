Heute zählt Barbara Schöneberger zu den Allzweckwaffen in der deutschen Fernsehunterhaltung. Doch auch sie hat mal klein angefangen. Dabei ließ sie für einen Clip bei "Sport1" sogar die Hüllen fallen. Dass der Sender das Material zu seinem Jubiläum wieder hervorholt, lässt sie offenbar kalt.

Barbara Schöneberger hat sich bei ihrem alten Arbeitgeber "Sport1", der in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum feiert, für ihre Karriere bedankt. "Ich wollte mich bei dir bedanken, liebes deutsches Sportfernsehen, weil ihr meine Karriere möglich gemacht habt", sagte die Moderatorin in einer Grußbotschaft an den Sender. "Ich war mir gar nicht sicher, wie das mit dem Vorteil und Rückteil beim Tennis und dem Zählen funktionierte. Am Ende ist ja alles gut gegangen, zumindest für mich. Ich freue mich, dass es euch so lange gibt und noch weiter geben wird", so die 48-Jährige.

Vor Kurzem hatte der Sender zu seinem Jubiläum einen Beitrag zur "Sport1"-Karriere von Schöneberger gezeigt. Darin war auch ein altes Video zu sehen, in dem die damals frisch gebackene Moderatorin mit nacktem Oberkörper zu sehen war. Ihre Brust wurde dabei nur durch eine Bauchbinde verdeckt. Schöneberger hauchte ein schlichtes "Adios" in die Kamera und kicherte. Sie moderierte 1999 die Tennissendung "Tie Break" im damaligen "Deutschen Sportfernsehen" (DSF), das später in "Sport1" umbenannt wurde.

Von "Bube, Dame Hörig" bis "Verstehen Sie Spaß?"

Neben ihrem Engagement bei "Sport1" war Schöneberger zu Beginn ihrer TV-Laufbahn auch in der Sat.1-Spielshow "Bube, Dame, Hörig" zu sehen. Hier assistierte sie Moderator Elmar Hörig, indem sie Spielkarten auf einer Ratewand umdrehte. Mit der Talkshow "Blondes Gift" nahm Schönebergers Karriere nach der Jahrtausendwende Fahrt auf.

Heute ist die Moderatorin eines der bekanntesten Gesichter im Unterhaltungsfernsehen, egal, ob bei den privaten oder den öffentlich-rechtlichen Sendern. So ist sie etwa bei RTL regelmäßig mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen, während sie in der ARD zum Beispiel seit Kurzem durch "Verstehen Sie Spaß?" führt.