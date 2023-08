Nicht nur in Deutschland dominiert "Barbie" die Kinocharts. Die Komödie erreicht nun den nächsten Meilenstein und darf sich zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten zählen. Dabei hat die Hauptdarstellerin den Erfolg bereits geahnt.

Der Film "Barbie" hat seit seiner Premiere vor knapp drei Wochen an den Kinokassen weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Für den Streifen seien Tickets für 459 Millionen Dollar in den US-Kinos und für 572 Millionen Dollar in Übersee verkauft worden, teilte eine Tochter des Medienkonzerns Warner Bros. Discovery mit.

Damit komme "Barbie" bislang insgesamt auf 1,0315 Milliarden Dollar. Als Vertriebschefs seien sie nicht oft sprachlos über die Ergebnisse eines Films, "aber Barbillion hat selbst unsere optimistischsten Vorhersagen in den Schatten gestellt", teilten die beiden Warner-Manager Jeff Goldstein und Andrew Cripps mit.

"Barbie" schreibt zudem Geschichte. Regisseurin Greta Gerwig ist nun die erste Regisseurin mit einem Milliarden-Dollar-Film. Der Film reiht sich zudem unter den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten ein. Bislang schafften 51 Filme ein Einspielergebnis von einer Milliarde Dollar - zuletzt die beiden Blockbuster "Top Gun: Maverick" und "Avatar: Way of the Water" im letzten Kinojahr.

Die auch als Produzentin beteiligte Barbie-Darstellerin Margot Robbie hatte von Anfang an vorhergesagt, dass der Film eine Milliarde US-Dollar einspielen würde, auch wenn sie sich nicht ganz sicher war. Das hatte die australische Schauspielerin, der Ryan Gosling im Film als Ken zur Seite steht, im Juli in einem Interview mit "Collider" verraten.

In einem Meeting habe sie hervorgehoben, dass Filmstudios ihrer Ansicht nach viel Erfolg hätten, wenn sie nur mutig genug seien, "eine große Idee mit einem visionären Regisseur" zu verknüpfen. Als Beispiel habe sie unter anderem Steven Spielberg und dessen Dino-Mega-Erfolg "Jurassic Park" genannt. "Und jetzt habt ihr Barbie und Greta Gerwig", habe Robbie weiter gesagt. "Und ich glaube, ich habe ihnen gesagt, dass [der Film] eine Milliarde Dollar einspielen würde, womit ich vielleicht übertrieben habe, aber wir mussten einen Film machen, okay?"