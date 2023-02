Zwei Söhne haben Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović bereits. Nun schicken sich der ehemalige Fußball-Star und die Ex-Tennis-Spielerin an, eine Großfamilie zu gründen. Das Paar gibt bekannt, sich auf sein drittes Kind zu freuen.

Aller guten Dinge sind drei. Auch wenn das letzte Wort damit womöglich noch nicht gesprochen ist. Doch jetzt können sich Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović erst einmal darauf einstellen, bald zum dritten Mal Nachwuchs willkommen zu heißen.

Die freudige Nachricht gab das Paar selbst via Instagram bekannt. So posteten sowohl der ehemalige Fußball-Nationalspieler als auch die frühere Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ein Foto von sich in dem sozialen Netzwerk. Es zeigt das Paar, wie es gemeinsam vor Freude in die Kamera strahlt. Beide tragen Sonnenbrillen. Schweinsteiger hat seine Hand sanft auf den Bauch seiner Frau gelegt. Und auch sie umgreift die Wölbung, die sich an ihrem Körper bereits abzuzeichnen scheint.

Sie und ihr Mann würden nun "offiziell in Unterzahl" geraten, schreibt Ivanović zu dem Foto, das binnen einer Stunde schon knapp 100.000 Likes eingesammelt hatte. Die Glückwünsche ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Sowohl der FC Bayern München als auch das DFB-Team gratulierten über ihre offiziellen Accounts.

Mädchen oder Junge?

Ex-Skirennläuferin Lindsey Vonn spendierte dem Paar neben seinen Glückwünschen auch ein Herz-Emoji. Moderatorin Esther Sedlaczek brachte ihre Anerkennung mit drei verliebten Smileys zum Ausdruck. Eine weitere Nutzerin stellte dagegen ganz unverblümt die Frage: "Was gibt es denn - ein Mädchen oder einen Jungen?" Darauf lieferten die werdenden Eltern zunächst jedoch keine Antwort.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović haben bereits zwei Söhne. Der erste kam im März 2018 zur Welt, der zweite wurde im August 2019 geboren. Seit 2016 sind der im bayerischen Kolbermoor geborene Schweinsteiger und die gebürtige Serbin Ivanović verheiratet. Zuvor war der heute 38-Jährige mehrere Jahre mit dem Model Sarah Brandner liiert. Zu den Verflossenen der 35-Jährigen zählen dagegen der serbische Basketballer Ivan Paunić und der australische Golfer Adam Scott.