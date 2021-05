Lange währte es nicht, das Liebesglück zwischen Katie Holmes und dem Gastronom Emilio Vitolo Jr. Nach kurzer Beziehung geht das Paar inzwischen wieder getrennte Wege. Der letzte Funke ist offenbar nicht übergesprungen.

Katie Holmes ist wieder Single. Das hat ihre Sprecherin "Us Weekly" bestätigt. Demnach hätten sich die 42-jährige Schauspielerin und der Restaurantinhaber Emilio Vitolo Jr. nach rund acht Monaten Beziehung "freundschaftlich getrennt". "Sie fanden heraus, dass sie als Freunde besser dran sind. Sie haben sich im Guten getrennt und sind tatsächlich immer noch befreundet."

Weiter verrät Holmes' Sprecherin, dass sich das Paar schon vor zwei Wochen getrennt habe. "Katie und Emilio haben ihre gemeinsame Zeit genossen - aber es hat einfach nicht geklappt. Sie konzentriert sich darauf, Mutter zu sein und auf ihre bevorstehenden Projekte."

Katie Holmes' Tochter Suri Cruise stammt aus der Beziehung mit US-Star Tom Cruise. Die beiden waren von 2006 bis 2012 verheiratet. Anschließend soll Holmes eine Beziehung mit Schauspielkollege Jamie Foxx gehabt haben, die 2019 endete. Anfang September 2020 wurde Holmes mit Emilio Vitolo Jr. erstmals turtelnd in einem Restaurant gesichtet. Der 33-jährige ist Mitinhaber des Promi-Lokals "Emilio's Ballato" in Manhattan.

Mit ihrer Rolle in der Fernsehserie "Dawson's Creek" erlangte Holmes internationale Bekanntheit. Darauf folgten Engagements in verschiedenen Hollywood-Produktionen, etwa in "Batman Begins". Zudem tritt sie auch als Musical-Darstellerin am New Yorker Broadway in Erscheinung.