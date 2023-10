Es ist aus und vorbei. Nicht nur mit der Beziehung, sondern auch mit dem gemeinsamen Podcast von Oliver und Amira Pocher. Eine letzte Folge, die bereits vor dem jetzigen Rosenkrieg der beiden aufgezeichnet wurde, geht nun online. Thema ist ausgerechnet das Fest der Liebe.

Unpassender könnte es wohl kaum sein. In der letzten Folge des Podcasts "Die Pochers!" geht es nicht zuletzt um die Frage, wie die getrennten Eheleute Oliver und Amira Pocher in diesem Jahr wohl Weihnachten verbringen werden. Der Podcast wurde bereits im September aufgezeichnet, geht jedoch erst jetzt auf Sendung - wenige Tage, nachdem das Trennungsdrama zwischen den beiden eskaliert ist.

Grund sind Liebesgerüchte um Amira Pocher und einen neuen Mann an ihrer Seite. Wenngleich sie diese öffentlich dementiert hat, zog ihr Noch-Ehemann aus ihnen unmittelbar Konsequenzen. So ließ er auf das Beziehungsende nun auch das Ende der beruflichen Zusammenarbeit mit der 31-Jährigen folgen. Die jetzt veröffentlichte Folge des gemeinsamen Podcasts werde die letzte sein, kündigte er an. Und worum geht es in ihr? Ausgerechnet um Weihnachten.

So konnten sich die beiden wohl im September noch grundsätzlich vorstellen, das Fest der Liebe trotz ihrer Trennung zusammen zu verbringen. Nach einigen Anspielungen Oliver Pochers auf das Liebesaus kommen die beiden schließlich auf Weihnachten zu sprechen.

"Olli, kennst mich doch"

"Ja, dieses Jahr feiern wir mit den Kindern zusammen, schätze ich mal", ist sich Amira Pocher unsicher. Vielleicht würden sie das Fest ja auch in einem größeren Kreis mit den drei weiteren Kindern Oliver Pochers verbringen, die aus seiner ersten Ehe mit Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden stammen.

"Das weiß ich nicht, was dann passiert, Weihnachten", äußert sich Oliver Pocher zurückhaltend, während ihre Haltung doch klar zu sein scheint: "Ja, Weihnachten werden wir ja wohl zusammen verbringen, hoffentlich - alle. Olli, kennst mich doch."

Abermals antwortet der 45-Jährige ausweichend. "Wir wollten eigentlich vielleicht weg, auch." Amira Pocher hakt nach: "Wohin? Wer wollte weg?" Ihr Noch-Mann klärt auf: "Wir wollten vielleicht eine Safari machen." Und weiter: "Also Sandy mit den Kindern und wir alle zusammen." Sie könne ja gerne mitkommen, schlägt er seiner Ex dann noch vor.

"Zeit, mich aufzumuntern"

Heiligabend brauche sie aber "Kälte", winkt Amira Pocher ab. Dennoch wolle sie gerne "mit der Familie, alle zusammen" feiern - mit ihm, allen Kindern, Meyer-Wölden und den Verwandten von beiden Seiten. Oliver Pocher beendet ergebnislos die Diskussion: "Dann schauen wir mal, wer alles da ist."

Ob den beiden nach dem Rosenkrieg der vergangenen Tage noch nach einem gemeinsamen Weihnachtsfest zumute ist, ist fraglich. Amira Pocher scheint die Frage auf ihrer Instagram-Seite süffisant zu kommentieren. So postete sie in einer Story einen kurzen Clip, in dem zu hören ist, wie "Christmas Time" von Bryan Adams im Autoradio erklingt. "Time to cheer myself up" ("Zeit, mich aufzumuntern"), schrieb sie dazu, versehen mit einem Herz-Emoji.

Oliver Pocher dagegen verkündete, es gebe "auch positive News". So werde es auch ohne Amira Pocher in Sachen Podcast mit ihm weitergehen. Die Plattform Podimo, auf der "Die Pochers!" zu hören ist, hatte sich zuvor bereits zu Wort gemeldet: "Wir sind mit Amira und Olli im vertrauensvollen Austausch und können euch versichern, dass beide Teil der Podimo-Familie bleiben werden."