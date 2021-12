17 Jahre lang sind Jennifer Lopez und Ben Affleck getrennt, ehe sie in diesem Jahr wieder zueinander finden. In einem Interview lässt der Schauspieler das Liebescomeback Revue passieren. Allerdings wählt er dafür etwas kryptische Worte und macht klar, dass er seine Lektion gelernt hat.

Die Annäherung von Jennifer Lopez und Ex-Freund Ben Affleck sowie die daraus resultierende Beziehung gelten als das Liebescomeback des Jahres. Immerhin waren die Sängerin und der Schauspieler schon einmal zusammen, ehe sie sich 2004 trennten. Nach 17 Jahren flammte nun die alte Liebe wieder auf. Dazu wurde der US-Schauspieler jetzt vom "Wall Street Journal" befragt. Seine Antwort fiel allerdings etwas kryptisch aus.

"Ich kann sagen, dass es definitiv schön für mich ist", so der 49-Jährige in dem Interview. Sein aktuelles Leben reflektiere "nicht nur die Person, die ich sein will, sondern die Person, die ich wirklich bin". Er sei nicht perfekt, aber jemand, "der sein Bestes versucht und dem es sehr wichtig ist, ehrlich, authentisch und verantwortungsbewusst zu sein".

"Eine großartige Geschichte"

"Es ist eine gute Geschichte. Es ist eine großartige Geschichte", verspricht er außerdem. "Und vielleicht erzähle ich sie eines Tages. Ich werde alles aufschreiben. Und dann werde ich es anzünden." Denn es sei eine der "härteren Lektionen" gewesen, dass es nicht klug sei, alles mit der Welt zu teilen. "Ich weiß, dass ich mich wohler fühle, wenn ich diese gesunden Grenzen in meinem Leben habe, um die herum ich ihnen freundlich und direkt sagen kann, dass ich nicht über meine persönliche Beziehung sprechen möchte. Ich werde mich etwas zurückhalten", so Affleck, womit er wohl auch jede zukünftige Nachfrage zu dem Thema abblockt.

Jennifer Lopez und Ben Affleck - von der Presse gern "Bennifer" genannt - waren Anfang der 2000er ein Paar und sogar verlobt. Nach etwa vier gemeinsamen Jahren trennten sie sich allerdings. Nachdem beide zwischenzeitlich mit anderen Partnern verheiratet waren, sind sie seit dem Frühjahr 2021 wieder zusammen.