Bewerben Rolling Stones neues Album in Lokalzeitung?

Ominöse Anzeige mit Symbolik Bewerben Rolling Stones neues Album in Lokalzeitung?

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Auch im Alter von fast 80 Jahren haben The Rolling Stones noch immer nicht genug vom Musikmachen.

Briten sind für ihren ganz eigenen Humor bekannt. Die größten noch lebenden Musiker Englands scheinen dem ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Niemand geringeres als The Rolling Stones kündigen scheinbar ein neues Album an, in einer Lokalzeitung, auf kryptisch-offensichtliche Art und Weise.

Die Rolling Stones haben - höchstwahrscheinlich - das erste Album nach dem Tod ihres Schlagzeugers Charlie Watts angekündigt. Dafür gaben sie sich nicht mit einer Pressemitteilung zufrieden. Stattdessen schalteten die Kultrocker unter falschem Namen offenbar eine Anzeige in der Lokalzeitung "Hackney Gazette".

Eine ganze Seite füllt die knallrote Werbeanzeige der fiktiven Firma "Hackney Diamonds", die sich als "Spezialisten für Glasreparaturen" bezeichnet. Der Albumtitel könnte damit schon verraten worden sein.

Wer den gar nicht so elegant verfassten Werbetext der altmodischen Anzeige liest, errät schnell, wer sich hinter den Glasspezialisten verbirgt. Darin heißt es in Anspielung auf drei weltbekannte Stones-Songs: "Unser freundliches Team verspricht Ihnen Befriedigung (engl: "Satisfaction"). Wenn Sie sagen, 'Gib mir Schutz' (engl: "Gimme Shelter") werden wir ihre gebrochenen (engl: "Shattered") Fenster reparieren."

Weitere Informationen auf der Werbeanzeige sind die "Eröffnung" im September 2023, was wohl auf das nahe Veröffentlichungsdatum hinweisen dürfte, sowie der Hinweis auf die Gründung "des Unternehmens" 1962. Im selben Jahr haben sich auch die Stones gegründet. Noch ein eindeutiger Hinweis prangt sehr klein an oberster Stelle: das ikonische Zungenlogo der Band.

Außerdem weisen die "Glasspezialisten" mit der Zeichnung eines Telefons mit Wahlscheibe darauf hin, sich bei Interesse registrieren zu lassen. Geht man nun auf die Internetseite von "Hackney Diamonds", ploppt bei Registrierung ein Formular auf, das zu Universal Music verweist.