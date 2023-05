Das Warten hat ein Ende. Nach sieben Jahren geht US-Superstar Beyoncé erstmals wieder auf Solo-Tournee und begeistert in dem ausverkauften Stadion in Schweden Tausende Fans mit einer spektakulären Weltraum-Show. In galaktischer Höhe sei auch ihre Gage, wie "Forbes" prognostiziert.

US-Superstar Beyoncé hat vor begeisterten Fans in Stockholm ihre erste Solo-Tournee seit sieben Jahren gestartet. Im bis auf den letzten Platz ausverkauften Stadion jubelten 60.000 Menschen der Sängerin zu, die eine futuristische Show rund um die Themen Weltraum und Science Fiction lieferte. Im Rahmen der "Renaissance World Tour" sind 57 Auftritte in rund 40 Ländern geplant.

Die erste hiesige Show ist für den 15. Juni im Kölner Rheinenergiestadion geplant. Zudem gelistet sind Auftritte im Hamburger Volksparkstadion am 21. Juni sowie im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main am 24. Juni. Berlin oder weitere deutsche Großstädte stehen derzeit nicht auf der Liste. Termine in der Schweiz und in Österreich gibt es aktuell nicht.

2,1 Milliarden Dollar für Tournee

Sie sehe "bekannte Gesichter, Menschen, die von sehr, sehr weit hergekommen sind, um heute die erste Show zu sehen", begrüßte die 41-jährige "Queen B" ihr Publikum, bevor sie eine dreistündige Show ablieferte und immer wieder ihre Kostüme wechselte. Die Künstlerin gilt nicht nur als Musik-, sondern auch als Modeikone.

Viele ihrer Fans, die teilweise aus den USA und Brasilien angereist waren, trugen Cowboy-Hüte und Strass und imitierten damit den Look der Sängerin in der Anzeigenkampagne zur Europa- und Nordeuropa-Tournee. Doch nicht nur die Kostüme sind einzigartig. Auch Beyoncés Einnahmen können sich sehen lassen: Laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" könnte die Tour ihr fast 2,1 Milliarden Dollar in die Kassen spülen.

Beyoncé nahm erst im Februar in Los Angeles den Preis für das beste Dance/Electronic Music-Album für "Renaissance" entgegengenommen. Nun hält die US-Sängerin mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammy-Awards. In einer emotionalen Rede bedankte sie sich bei ihrer Familie, ihren Kindern und bei der queeren Community: "Ich möchte der Queer-Community für ihre Liebe danken und dafür, dass ihr dieses Genre erfunden habt", sagte Beyoncé. "Gott segne euch. Vielen Dank an die Grammys. Danke."