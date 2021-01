Bibi Claßen sammelt bei Ebay Geld für den guten Zweck. Für die Versteigerung herausgesucht hat die Youtuberin eine verschimmelte Handyhülle. Trotz des wertlosen Gegenstandes kommen Hunderttausende Euro zusammen. Oder doch nicht?

Bibi Claßen hat gerade mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Die 27-Jährige sammelte mit einer Versteigerung bei Ebay Geld für einen guten Zweck. Der persönliche Gegenstand, den ihre Fans ergattern konnten, war allerdings wertloser als wertlos. Dennoch wurde dafür angeblich jede Menge Geld geboten.

"Das sieht vielleicht aus, als ob es gewollt wäre, aber das ist einfach Schimmel", erklärte die erfolgreiche Youtuberin dazu in ihrer Instagram-Story und hielt eine Handyhülle mit Schimmelsporen in die Kamera. Das Handy samt der Schutzhülle habe in Julians Nachttisch gelegen. Als sie es nun wieder herausholte, habe es so ausgesehen. "Definitiv die schönste verschimmelte Handyhülle, die ich je gesehen habe", schrieb sie zu einem weiteren Foto des Objekts.

Es fanden sich schnell Interessenten unter ihren fast acht Millionen Instagram-Followern, die bereit waren, ihr die Hülle abzukaufen. So wurde eine Idee geboren: "Ich verkaufe die jetzt auf Ebay und werde den Erlös spenden", erklärte Claßen, die mit ihrem Youtube-Kanal "BibisBeautyPalace" berühmt wurde. Dort hat sie nun - nach Ende Auktion - ein Video mit ihrem Ehemann Julian hochgeladen, in dem die zwei die ganze Geschichte erzählen.

Auktion abgebrochen

Nach acht Stunden erzielte die Hülle mit Schimmelbefall tatsächlich sage und schreibe 133.330 Euro. Dann aber wurde die Auktion offenbar von Ebay geblockt, vermuten die Claßens, denn plötzlich passierte gar nichts mehr. Um nicht zehn Prozent der Verkaufssumme als Provision an Ebay zahlen zu müssen, habe man sich entschlossen, die Handyhülle wieder aus dem Netz zu nehmen, erklären sie in dem Video weiter. Dennoch wollen sie jetzt privat Geld spenden, wenn auch nicht ganz so viel. Die genaue Summe teilen sie nicht mit, aber das Ganze soll an die Organisation "Off Road Kids" sowie Kältebusse in verschiedenen Städten gehen.

Seit 2012 betreibt Bibi Claßen ihren erfolgreichen Youtube-Kanal und gibt ihren Abonnenten dort unter anderem Einblicke in ihr Leben mit Ehemann und Youtube-Kollege Julian und den zwei gemeinsamen Kindern Lio und Emily.