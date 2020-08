Bill Kaulitz hat sich offenbar verletzt. In sozialen Medien sieht man den 30-Jährigen aktuell mit einem Arm in einer Schlinge. Macht ihm das einen Strich durch die Pläne für Tokio Hotel und seine Solo-Karriere?

Bill Kaulitz hat ein neues Boomerang-Video in seine Instagram-Story hochgeladen. Darauf blickt er etwas bedröppelt in die Kamera. Der Grund dafür dürfte die Schlinge sein, die er um den Hals trägt und in der sein tätowierter Arm steckt.

Das Ganze kommentiert er lediglich mit dem Ausdruck "Ouch", er hat also offenbar Schmerzen. Was genau passiert ist, lässt der 30-Jährige zunächst offen. Auch, ob das nun die Pläne durchkreuzt, von denen er gerade erst in einem Interview sprach.

Mitte des Monats jährte sich nämlich die Veröffentlichung der ersten Tokio-Hotel-Single "Durch den Monsun" zum 15. Mal. Das feierten die Kaulitz-Zwillinge gemeinsam mit ihren Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer. Im Interview mit dem digitalen Musikmagazin "UDiscover" anlässlich dessen sagte Kaulitz: "Bei uns kommt jetzt ganz viel zusammen. Es sind Tausende Geheimpläne, die ich noch gar nicht verraten darf, aber ab Oktober geht es bei uns wieder richtig los mit ganz vielen Projekten". Das beziehe sich nicht nur auf Tokio Hotel, sondern auch auf ihn als Solokünstler, verriet er außerdem.

Zu viert im Studio

Die Pandemie habe der Band sogar gutgetan, so der gebürtige Magdeburger weiter: "Wir haben jetzt in der Corona-Zeit an so viel gleichzeitig gebastelt, dass das jetzt alles zusammenkommt. Wir sind auch wieder im Studio, und es gibt neue Musik. Eine Tour ist auch geplant, aber natürlich nicht in diesem Jahr." Man wolle das 15-jährige Bandjubiläum zum Anlass für einen Neustart nehmen. Sein Bruder Tom hatte bereits kürzlich in einem Spotify-Live-Chat mit Fans eine Tour für 2021 angekündigt und auch dort vom neuen Album gesprochen.

Bill Kaulitz gab in dem Interview nun auch zu, dass es eine Weile gedauert habe, bis sie als Band ihren eigenen Stil gefunden hatten. Außerdem habe man auch schon mal auf die falschen Leute gehört. Heute haben sich Tokio Hotel aber von allem Druck frei gemacht und Selbstbewusstsein entwickelt. "Für uns war das auch der Prozess des Älterwerdens, dass wir gesagt haben, wir gehen ganz alleine ins Studio und machen mal wieder nur zu viert", so Kaulitz.

Das wird die Fans freuen, allen voran Heidi Klum, mit der Tom Kaulitz seit August 2019 verheiratet ist. Sie wird nicht müde, die Musik ihres Liebsten in ihren Instagram-Storys zu verarbeite und ist somit wohl das berühmteste Tokio-Hotel-Fangirl.