Sie ist so etwas wie der Star der Stunde. Und das, obwohl Billie Eilish bislang lediglich ein Album veröffentlicht hat. Doch das wird sich ändern. Wie die 19-Jährige nun verrät, bringt sie mit "Happier Than Ever" Ende Juli den Nachfolger zu ihrem Bestseller "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" heraus.

In wenigen Wochen hat das Warten für Musikfans ein Ende: Am 30. Juli bringt Billie Eilish ein neues Album auf den Markt. Das kündigte die US-Amerikanerin nun voller Vorfreude auf ihrer Instagram-Seite an.

Das Album wird den Titel "Happier Than Ever" tragen und 16 Songs beinhalten. Die 19-Jährige veröffentlichte bereits eine Liste mit sämtlichen Tracks, die so verheißungsvolle Titel wie "Getting Older", "Not My Responsibility", "Everybody Dies" oder "Male Fantasy" tragen. Bereits am Donnerstag soll eine erste Single veröffentlicht werden.

Das Album sei ihr "das Liebste, was ich jemals erschaffen habe", erklärt Eilish. Sie sei schon ganz "gespannt und aufgeregt" und könne es kaum erwarten, dass ihre Fans ihre neue Musik zu hören bekämen. Noch nie habe sie für eines ihrer Projekte so viel Liebe empfunden, sagt sie und fügt wie zum Beweis einen Freudenschrei an: "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH."

Neues Album, neue Tournee?

"Happier Than Ever" ist der Nachfolger zu Eilishs Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" aus dem Jahr 2019, mit dem die Sängerin über Nacht zum Superstar mutierte. Eilish konnte damit unter anderem bei den Grammy Awards 2020 mehrere wichtige Preise abräumen - darunter für das Album des Jahres, den Song des Jahres und als beste neue Künstlerin. Zugleich war es das meistgestreamte Album des Jahres 2019.

Eine geplante Welttournee der Sängerin war innerhalb von Minuten ausverkauft. Wegen der Corona-Pandemie musste diese jedoch abgesagt werden. Nun hofft Eilish, die Auftritte bald nachholen zu können - mit einem neuen Album im Gepäck.