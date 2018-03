Unterhaltung

Eine "Herzensentscheidung": Bohlen feuert Schlagerstar Andrea Berg

Dieses Schlager-Power-Duo ist nach acht Jahren endgültig passé: Andrea Bergs langjähriger Produzent Dieter Bohlen beendet unerwartet die Zusammenarbeit mit ihr – und das auch noch per Mail. Sie ist nicht die erste Sängerin, die Bohlen unverhofft entlässt.

Pop-Titan Dieter Bohlen wird nach eigener Aussage keine weiteren Alben von Schlagersängerin Andrea Berg produzieren. "Ich habe die Zusammenarbeit mit Andrea Berg am Freitag beendet", sagte Bohlen der "Bild"-Zeitung. Er habe seine Aufgabe erfüllt und wolle "jetzt den Kopf frei bekommen, neuen Künstlern zu helfen, bei denen ich wieder richtig Spaß an der Arbeit habe".

Berg zeigte sich über den Entschluss des 64-Jährigen enttäuscht: Sie habe per Mail von Bohlens Entscheidung erfahren und sei "sehr traurig, dass er unsere so lange, erfolgreiche Zusammenarbeit nun so abrupt auf diese Art beendet hat". Sie habe ihn aber als Menschen ins Herz geschlossen, erklärte die Sängerin. "Deshalb respektiere ich seine Entscheidung, etwas zu beenden, an dem er keine Freude mehr hat."

Auch Bohlen betonte, er und Berg seien nicht im Streit auseinandergegangen: "Zwischen Andrea und mir ist alles okay, kein böses Blut, nichts. Es ist eine Herzensentscheidung, der Tag hat nur 24 Stunden und mein Herz nur einen gewissen Platz." Der langjährige Juror der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hatte die letzten vier Alben von Berg produziert.

Erst vor vier Monaten zog Bohlen einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Schlagerprinzessin Vanessa Mai – der Schwiegertochter von Andrea Berg. Grund waren vor allem Meinungsverschiedenheiten über die musikalische Ausrichtung von Mai. Bohlen sagte dazu: "Ich möchte kommerzielle Hits machen, da bin ich ganz ehrlich. Und Vanessa möchte in so eine Taylor-Swift-Ecke. Ich finde die Musik von Taylor Swift toll, aber halt nicht für Vanessa. Ich wünsche ihr aber weiterhin echt alles Gute."

Quelle: n-tv.de