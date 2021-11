Trauer um Heath Freeman: Der Schauspieler, der durch Fernsehserie wie "NCIS" und "Bones - Die Knochenjägerin" bekannt wurde, ist verstorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Der Schauspieler Heath Freeman ist überraschend im Alter von 41 Jahren gestorben, wie das Model Shanna Moakler auf Instagram bestätigt hat. Die beiden verband offenbar eine enge Freundschaft. Die Todesursache ist noch unklar. Bekannt war Freeman vor allem durch seine Rollen in zahlreichen Fernsehserien, darunter "Bones - Die Knochenjägerin" und "NCIS".

"Mit gebrochenem Herzen hörte ich vom Verlust meines lieben Freundes Heath Freeman, einem talentierten Schauspieler, Regisseur, Produzenten, hervorragenden Koch und guten Freund", schreibt die 46-jährige Moakler zu einem gemeinsamen Foto von sich und Freeman. "Du wirst sehr vermisst und ich werde jede erstaunliche Erinnerung, die wir hatten, in Ehren halten... und wir haben viele tolle!"

"Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson nahm in einer Instagram-Story ebenfalls Abschied von Freeman. "Ich werde dich für immer lieben. Ruhe in Frieden", kommentiert sie ein Foto, auf dem die 31-Jährige ihm einen Kuss auf die Wange drückt.

Freeman studierte Film und Schauspiel an der Tisch School of the Arts in New York und besuchte später die University of Texas in Austin. 2003 schlüpfte er in die Rolle des Benjamin Frank in der erfolgreichen Fernsehserie "NCIS". Von 2005 bis 2007 mimte er Howard Epps in der Fernsehserie "Bones - Die Knochenjägerin", wodurch er einem größeren Publikum bekannt wurde. Darüber hinaus war Freeman als Produzent und Autor tätig, unter anderem für den Film "Skateland - Zeiten ändern sich" mit Ashley Greene.