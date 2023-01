"Let's Dance" - diese Worte versteht die in London geborene Anna Ermakova natürlich sofort. Schwieriger wird es für Boris Beckers Tochter dagegen, wenn sie sich auf Deutsch ausdrücken muss. Doch das soll sich ändern, ehe sie sich in der RTL-Show aufs Tanzparkett wagt.

In einem Monat wird es für Anna Ermakova ernst. Denn: Ab dem 17. Februar ist Boris Beckers Tochter bei "Let's Dance" zu sehen. Sie freue sich darauf, in der Tanzshow bei RTL und auf RTL+ ihre "langverlorene Leidenschaft wiederzuentdecken", erklärte die 22-Jährige nun dazu in einer Grußbotschaft bei Instagram. Professionell habe sie zwar nie getanzt, jedoch "immer davon geträumt". Deshalb freue sie sich auf diese Gelegenheit.

Doch auch ein paar Sorgen trage sie mit sich herum, plaudert Ermakova aus. So lerne sie für die Show zwar bereits fleißig Deutsch und freue sich darauf, ihre Sprachkenntnisse bei "Let's Dance" zu "verbessern". Allerdings sei sie auch nervös, "vor Publikum aufzutreten und mein Deutsch zu versauen".

"Tolle Erfahrung"

So oder so - Ermakova, die mit ihrer Mutter in London lebt, ist sich sicher, dass "Let's Dance" eine "tolle Erfahrung" für sie sein wird. Weibliche Konkurrenz auf dem Tanzparkett bekommt sie von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Chryssanthi Kavazi, Koch-Influencerin Sally Özcan, Youtuberin Julia Beautx, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Alex Mariah Peter und Sharon Battiste, "Bachelorette" des Jahres 2022.

Die Promi-Herren, die dieses Jahr bei "Let's Dance" mitmachen, sind Social-Media-Star Jens "Knossi" Knossalla, Mentalist Timon Krause, der ehemalige Profi-Kunstturner Philipp Boy, Content Creator Younes Zarou, Sternekoch Ali Güngörmüş, Handball-Star Michael "Mimi" Kraus und Comedian Abdelkarim.

Die Kennenlernshow der 16. Staffel, bei der die Promis erfahren, mit welchem Tanzprofi sie den Wettbewerb bestreiten, zeigen RTL und RTL+ am 17. Februar um 20.15 Uhr.