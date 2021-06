Auch Jahre nach seinem Tod sorgt die schillernde britische Pop-Ikone David Bowie für Aufsehen: Nachdem ein Mann ein Gemälde des Künstlers für einen Spottpreis in einer Spendensammlung entdeckt, wird es versteigert. Der Wert des Gemäldes wird dabei um ein Vielfaches übertroffen.

Ein zufällig in einem Spendenzentrum für Utensilien entdecktes Gemälde des legendären Musikers David Bowie (1947-2016) ist in Kanada für umgerechnet etwa 70.000 Euro versteigert worden. Die mehr als 100.000 Kanadischen Dollar seien knapp zehnmal so viel wie im Vorfeld erwartet, teilte das Auktionshaus Cowley Abbott am Donnerstag mit. Bei der Online-Versteigerung gingen demnach mehr als 50 Gebote aus der ganzen Welt ein.

Ersteigert habe das Werk ein Privatsammler aus den USA, dessen Namen das Auktionshaus bislang nicht bekannt gab. Der ursprüngliche Wert des Gemäldes wurde auf rund 12.000 Kanadische Dollar (etwa 8000 Euro) beziffert. Bereits kurz nach Start der Auktion wurde dieser Wert deutlich übertroffen.

Auf der Rückseite mit Initialen signiert

Das nur 24 mal 20 Zentimeter große Kunstwerk zeigt eine blasse Figur mit blau-grünen und roten Haaren. Es stammt aus der Zeit von 1995 bis 1997, als Bowie verschiedene Porträts von sich, seinen Freunden und anderen anfertigte. Auf der Rückseite ist das Bild mit seinen Initialen signiert. "Wir waren sehr aufgeregt, als wir entdeckt haben, dass das Kunstwerk ein Original und echt ist", sagte Auktionator Rob Cowley. "Wir sind Fans von Bowies Arbeit und freuen uns, ein Kunstwerk von ihm auf den Markt zu bringen."

Das Bild wurde ursprünglich rund um das Jahr 2001 verkauft. Zwei Jahrzehnte später tauchte es plötzlich in einem Spendenzentrum für Haushaltsgegenstände in South River in Ontario auf, rund 300 Kilometer nördlich von Toronto. Dort erstand es ein anonymer Käufer für läppische fünf kanadische Dollar. Auf der Rückseite entdeckte der Käufer dann eine Unterschrift, die ihn an Bowie erinnerte. Er wandte sich an das Auktionshaus in Toronto. Gemeinsam mit Spezialisten habe man die Echtheit des Werkes bestätigen können, hieß es vom Auktionshaus.

Bowie hatte einst eine Kunstschule besucht und war selbst ein leidenschaftlicher Sammler. Sein Nachlass aus rund 350 Werken brachte nach seinem Tod im Januar 2016 etliche Millionen Dollar ein. Bowies eigene Kunstwerke stehen laut Cowley dagegen nur selten zum Verkauf.