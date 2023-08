Stumm, aber angsteinflößend: Margolis als Drogenboss in "Better Call Saul".

Hollywood trauert um Mark Margolis. Als der Schauspieler 2009 eine ikonische Rolle bei "Breaking Bad" übernahm, war er schon eine Legende. Jetzt ist er in New York gestorben.

Der aus den erfolgreichen TV-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" bekannte US-Schauspieler Mark Margolis ist tot. Margolis starb im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in New York nach kurzer Krankheit im Beisein seiner Frau und seines Sohns, wie seine Familie mitteilte.

Margolis, der in bekannten Schauspielschulen in New York sein Handwerk lernte, begann seine Karriere auf Theaterbühnen. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1983 in Brian De Palmas Gangsterfilm "Scarface". Regisseur Aronofsky holte ihn unter anderem für "Black Swan", "The Wrestler", "The Fountain" oder "Pi" vor die Kamera. Aronofsky nannte Margolis eine "Legende". In den preisgekrönten TV-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" glänzte Margolis in der Rolle des gealterten Drogenbosses Hector Salamanca, der auch noch stumm und im Rollstuhl sitzend im Pflegeheim brutal mitmischte.

Sein Kollege Bryan Cranston, der ebenfalls in der Serie mitspielt, schrieb bei Instagram: "Mark Margolis war ein sehr guter Schauspieler und ein liebenswerter Mensch." Privat sei er lustig und einnehmend gewesen, am Set von "Breaking Bad" "einschüchternd und beängstigend".

Auf den Social-Media-Kanälen der Serie "Breaking Bad" hieß es, der "ungeheuer talentierte Mark Margolis" habe - nur mit einer Glocke und seinen Augen - "Hector Salamanca in eine der unvergesslichen Figuren der Fernsehgeschichte verwandelt". Der von Margolis verkörperte Salamanca kann sich nach einem Schlaganfall nur noch mithilfe einer Glocke mit der Umwelt verständigen.

Margolis wurde 1939 in Philadelphia geboren. Er hinterlässt seine 61-jährige Ehefrau Jacqueline, seinen Sohn Morgan und drei Enkelsöhne.