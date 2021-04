"Bridgerton"-Liebling in 2. Staffel nicht dabei

Andere Charaktere im Vordergrund "Bridgerton"-Liebling in 2. Staffel nicht dabei

Der Duke of Hastings hat vorerst fertig.

Der Netflix-Hit "Bridgerton" legt in der zweiten Staffel, getreu der Buchvorlage, den Fokus auf andere Charaktere. Für einen Fan-Liebling bedeutet das das Aus. Dabei war er Teil des Traumpaares der ersten Staffel.

Alle Fans der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" müssen nun ganz stark sein. Denn wie auf dem offiziellen Twitter-Account zur Serie mitgeteilt wurde, kehrt ausgerechnet Regé-Jean Page nicht für die anstehende zweite Staffel zurück. Der Darsteller des Duke of Hastings, der gemeinsam mit Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) das Traumpaar der ersten Staffel stellte, spielt somit zumindest in den kommenden Folgen keinerlei Rolle mehr.

Ausgeplaudert wurde diese traurige Info natürlich von der Klatschbeauftragten der Serie, Lady Whistledown. In ihrem "Twitter-Brief" an die Zuschauer heißt es: "Während sich alle Augen auf Lord Anthony Bridgertons Suche nach einer Viscountess richten, sagen wir auf Wiedersehen zu Regé-Jean Page, der triumphal den Duke of Hastings spielte. Wir werden Simons Präsenz auf dem Bildschirm vermissen, aber er wird immer ein Teil der Bridgerton-Familie sein."

Die Sorge, dass damit auch Daphne alias Phoebe Dynevor aus der Serie ausscheidet, wird sogleich ausgeräumt: "Daphne wird als leidenschaftliche Frau und Schwester erhalten bleiben, die ihrem Bruder dabei hilft, durch die anstehende (...) Staffel und alles, was sie anzubieten hat, zu navigieren - mehr Intrigen und Romanik als meine Leser aushalten können." Wie der zweite Band der Buchvorlage rückt auch die zweite Staffel der Serie andere Personen in den Vordergrund.

Die neuen Folgen von "Bridgerton" werden sich vornehmlich mit Daphnes ältesten Bruder Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) beschäftigen. Und der verguckt sich im Roman von Autorin Julia Quinn unsterblich in eine Frau namens Kate. Im Buch "Wie bezaubert man einen Viscount?" trug die Figur noch den Nachnamen Sheffield, in der TV-Umsetzung wird die Neu-Londonerin jedoch indische Wurzeln haben, den Familiennamen Sharma tragen und von der britischen Schauspielerin Simone Ashley verkörpert. Einen offiziellen Starttermin hat die zweite Staffel derzeit noch nicht.