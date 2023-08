Britney Spears' Ex geht bei Scheidung leer aus

Anwalt will Ehevertrag anfechten

Anwalt will Ehevertrag anfechten Britney Spears' Ex geht bei Scheidung leer aus

Vor Kurzem reicht der Noch-Ehemann von Britney Spears, Sam Asghari, die Scheidung ein. Laut Ehevertrag soll er von der Popsängerin keinen Cent erhalten und darf nicht öffentlich über die Beziehung sprechen. Doch sein Anwalt hat offenbar schon einen Plan.

Die Ehe zwischen Sam Asghari und Britney Spears ist gescheitert. Das Männermodel Asghari wird aus der Scheidung von der Pop-Ikone offenbar keinen finanziellen Vorteil ziehen. Das Ehepaar, das sich im Juni 2022 das Jawort gab, soll nämlich einen entsprechenden Ehevertrag unterzeichnet haben.

Demnach soll Asghari im Falle einer Scheidung weder eine Abfindung noch ehelichen Unterhalt erhalten. Lediglich die Geschenke, die Spears ihrem Ehemann gemacht hat, darf er behalten. Das berichtet "TMZ" unter Berufung auf Insiderquellen.

Packt Asghari über Beziehung aus?

Laut der Quelle erhält der Ehevertrag zudem eine "umfangreiche Verschwiegenheitsklausel", die Asghari verbietet, über seine Beziehung zu Spears zu sprechen. Und genau von der könnte Asghari laut "TMZ" profitieren: Sein Anwalt, Neal Hersh, hat dem Portal zufolge in Gerichtsunterlagen angedeutet, die Bedingungen des Ehevertrags anfechten zu wollen.

Laut "TMZ" wäre diese Klausel - sollte der Ehevertrag erfolgreich angefochten werden - nicht mehr gültig. Dass Asghari dann frei über die Beziehung zu Spears plaudern könnte, sei demnach eine große Bedrohung für die Pop-Sängerin. Die Möglichkeit, dass ihr Ex-Ehemann öffentlich über ihre Probleme oder Auseinandersetzungen sprechen könnte, könnte für Spears Grund genug sein, ihm doch noch eine Abfindung zu zahlen. So vermuten es zumindest die Quellen des US-Klatschportals.

"Unüberbrückbare Differenzen"

Sam Asghari hat laut Medienberichten am vergangenen Mittwoch die Scheidung von Spears eingereicht. Als Grund sollen in den vorliegenden Gerichtsdokumenten "unüberbrückbare Differenzen" angegeben sein. "TMZ" berichtete bereits Donnerstag unter Berufung auf Insiderquellen, dass Spears ihren Noch-Ehemann in den gemeinsamen Jahren ihrer Beziehung wiederholt körperlich angegriffen haben soll.

Asghari äußerte sich in seiner Instagram-Story und schrieb: "Nach sechs Jahren voller Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden."

Spears und Asghari begannen ihre Beziehung im Jahr 2016, nachdem sie sich am Set des Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt hatten. Im September 2021 machte er ihr einen Heiratsantrag, am 9. Juni 2022 fand ihre Hochzeit auf dem Gelände von Spears' Villa im kalifornischen Thousand Oaks statt.