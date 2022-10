Immer wieder lässt Britney Spears in den sozialen Medien die Hüllen fallen. Für ihre Fans ist ihr nackter Körper also nichts Neues mehr. Nun aber zieht die Sängerin an einem Ort blank, der dafür offenbar nicht vorgesehen ist.

Beim Scrollen durch die Instagram-Timeline ist es für die Follower und Followerinnen von Britney Spears schon ein gewohnter Anblick, die Sängerin mal wieder ohne Klamotten posieren zu sehen. Nicht erst seit ihrer Hochzeit mit dem zwölf Jahre jüngeren Sam Asghari scheint sich die 40-Jährige in ihrem Körper rundum wohl zu fühlen. So wohl, dass sie sich ständig und überall nackt rekelt.

Nun gibt es einmal mehr neue hüllenlose Fotos von Spears, die sie am Strand zeigen. Darauf trägt die "Oops, I Did It Again"-Sängerin nichts als einen riesigen roten Strohhut. Ihre Brustwarzen verdeckt sie entweder mit den Händen oder mit einem roten Herz, das sich auch in ihrem Schritt wiederfindet.

Scherzhafter Hinweis auf "Only Fans"

Gleich zwei Posts widmete sie dem Strand-Shooting. Zunächst lud sie lediglich ein einziges Foto hoch, das sie mit einem Hinweis auf "Only Fans" versah, um damit womöglich nahezulegen, auf der Bezahl-Plattform für exklusive Inhalte gebe es noch mehr Schnappschüsse dieser Art zu sehen. Aber schon kurz darauf legte sie mit einer ganzen Bildergalerie kostenlos nach. Neben der nackten Musikerin selbst in verschiedenen Posen gibt es dann auch noch ein paar andere Eindrücke von ihrem Strandausflug zu sehen.

Die Crux, die auch einige ihrer Fans bemängeln: Offenbar hat sie an einem öffentlichen Strand die Hüllen fallen lassen, der nicht als FKK-Strand ausgewiesen ist. "Schaut euch die angezogenen Leute da hinten an", kommentiert ein User. "Was zum Teufel? Das ist nicht, was wir mit 'Free Britney' meinten", heißt es an anderer Stelle in Bezug auf die Fan-Aktion, die sie seinerzeit beim Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater unterstützte.

Ein weiterer Follower schreibt: "Stellt euch vor, ihr seid diese Leute, die an einem Donnerstag ganz lässig am Strand abhängen, und plötzlich steht Britney Spears neben euch und macht ein Nacktfoto."

Ob es die Strandbesucher wirklich gestört hat, als sich Britney Spears ihrer Kleidung entledigte, ist nicht bekannt. Ihrem Ehemann scheint der Anblick jedoch zu gefallen, kann man wohl davon ausgehen, dass er selbst es war, der bei der Kamera auf den Auslöser drückte.