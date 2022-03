Britney Spears genießt ihre neu gewonnene Freiheit. Seit sie nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, tut sie dies vor allem mit Nacktbildern. Auch im Strandurlaub legt sie nun mit sexy Aufnahmen nach. Nicht alle Fans sind begeistert.

Britney Spears feiert weiter ihre Freiheit. Auf Instagram postete die Sängerin jetzt mehrere Strandbilder aus dem Urlaub. Darauf ist sie meist komplett nackt zu sehen. Erst im November 2021 hatte ein Gericht die Vormundschaft ihres Vaters nach fast 14 Jahren aufgehoben.

Auf einer namentlich nicht genannten tropischen Insel feiert Britney Spears gerade den 28. Geburtstags ihres Verlobten Sam Asghari. Schon aus dem Flieger hatte sie in einem Video, Grüße und eine Liebeserklärung an ihren Liebsten gepostet. "Mein Held, mein Mentor, mein Fels, mein Glück, meine Liebe", schrieb sie dazu.

Neben zahlreichen Fans kommentierte auch Asghari den Post des Popstars. Sie trage ihren Verlobungsring nicht, wie in den USA üblich, am linken Ringfinger, sondern am rechten, "weil wir nicht nach den Regeln spielen", schrieb der angehende Schauspieler.

Am Strand angekommen, rekelte sich Spears dann im seichten Wasser - nackt, wie Gott sie schuf. Nur die sensibelsten Stellen sind auf Instagram mit Diamanten-Emojis bedeckt.

In einer weiteren Reihe von Fotos posierte die "Toxic"-Sängerin oberkörperfrei. Statt Emojis bedecken ihre Hände die Brust.

Ihre Strandimpressionen komplettierte sie schließlich mit einem Video. Zu den Klängen von Chris Isaaks "Baby Did A Bad Bad Thing" wälzt sie sich im Sand. Diesmal trägt sie immerhin ein Bikini-Unterteil.

Die Reaktionen auf Britneys freizügige Schnappschüsse fallen in den Kommentarspalten gemischt aus. Manche finden die Aufnahmen sexy und freuen sich darüber, dass die Sängerin ihre neu gewonnene Freiheit nun so genießen kann, wie sie es möchte. "Du bist frei, du verdienst es", schreibt etwa eine Followerin. "Not that innocent", heißt es an anderer Stelle in Anlehnung an die gleich lautende Textzeile in "Oops! ... I Did It Again".

Bei vielen anderen sorgen die vielen freizügigen Bilder aber auch für Irritation. "Britney, ist alles okay?", fragt ein besorgter Fan. "Britney, bitte, ich habe gerade erst die App geöffnet" oder "Furchtbar unangenehm", heißt es echauffiert an anderer Stelle. Ein Follower fragt sogar besorgt: "Bin ich der einzige hier, der sich fragt, was zur Hölle hier los ist?"