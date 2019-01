Ihr erstes Engagement in Las Vegas hatte Spears 2013.

Schicksalsschlag in der Familie

Seit Jahren steht Britney Spears regelmäßig im Spielerparadies Las Vegas auf der Bühne. Doch nun hat die 37-Jährige alle Shows storniert und eine "unbefristete Arbeitspause" angekündigt. Grund sind die gesundheitlichen Probleme ihres Vaters.

Ab Februar sollte Sängerin Britney Spears wieder regelmäßig in Las Vegas auf der Bühne stehen. Erst im Oktober 2018 hatte sie ihre neue Showreihe "Domination" groß angekündigt. Doch daraus wird nichts. In einem emotionalen Statement auf ihrem offiziellen Instagram-Account gab sie bekannt, dass sie alle Konzerte abgesagt habe.

"Ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll, denn das ist schwer zu sagen", schreibt sie zu einem alten Foto, das sie als Kind mit ihren Eltern zeigt. Spears erklärt, dass die Show nicht stattfinden werde. Sie habe sich sehr auf die Konzerte gefreut und deswegen breche ihr diese Entscheidung das Herz. "Es ist jedoch wichtig, dass deine Familie immer an erster Stelle steht ... und das war die Entscheidung, die ich treffen musste", wird die 37-Jährige konkreter. Dann folgt der traurige Grund für die Absage der Show.

"Vor ein paar Monaten musste mein Vater ins Krankenhaus und wäre beinahe gestorben. Wir sind alle so dankbar, dass er lebend herausgekommen ist, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, mich zu diesem Zeitpunkt voll und ganz auf meine Familie zu konzentrieren", so Spears. Weiter bittet sie ihre Fans um Verständnis und bedankt sich für all die Gebete sowie die Unterstützung. Mit den Worten "Danke, und ich liebe euch alle... immer" endet der Post.

Auf die lebensbedrohlichen Gesundheitsprobleme ihres Vaters Jamie geht sie nicht weiter ein. Auf ihrer offiziellen Homepage heißt es zudem, dass sich die Sängerin eine "unbefristete Arbeitspause" nehme. Sie wolle sich um ihre Familie kümmern. Wann die Popsängerin ins Musikgeschäft zurückkehrt ist somit unklar.