Familienplanung in Freiheit

Familienplanung in Freiheit Britney Spears träumt von weiterem Kind

Die Fesseln der Vormundschaft hat Britney Spears abgeschüttelt. Nun denkt sie auch schon über die Zukunft in ihrem Leben in Freiheit nach. Ganz oben auf ihrer Wunschliste steht offenbar, ein weiteres Mal Mutter zu werden.

Das Vormundschaftsende feiert sie mit einem Blick nach vorn: Britney Spears hätte gern ein drittes Kind, wie sie nun auf ihrer Instagram-Seite erklärt. Zu einem Foto, das Kinderbeinchen auf Zehenspitzen zeigt, schreibt die Sängerin: "Ich denke darüber nach, noch ein Baby zu bekommen! Ich frage mich, ob dies ein Mädchen ist ... sie ist auf ihren Zehen und greift nach etwas ... das ist sicher!"

Im September hat sich die 39-Jährige mit ihrem Freund Sam Asghari verlobt. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar.

Bereits während einer Anhörung zur Vormundschaft im Juni sprach Spears über ihren Wunsch, ein weiteres Kind zu bekommen. Sie behauptete, die Einschränkungen der Vormundschaft würden es ihr seit 13 Jahren nicht erlauben, ihre Familie zu erweitern.

"Sie wollen nicht, dass ich Kinder habe"

"Ich möchte heiraten und ein Kind bekommen können. Ich habe eine Spirale in mir, damit ich nicht schwanger werde. Sie wollen nicht, dass ich Kinder habe - keine weiteren Kinder", sagte Spears, die mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline die Söhne Sean Preston (16) und Jayden (15) hat, in einer 30-minütigen virtuellen Ansprache vor einem Gericht in Los Angeles.

Die Vormundschaft für Vermögen und Person durch ihren Vater wurde am vergangenen Freitag offiziell beendet. Der temporäre Vormund John Zabel wird für eine Übergangsphase noch "Verwaltungsbefugnisse" bezüglich ihres Vermögens haben.

Nachdem Britney Spears psychische Zusammenbrüche erlitten hatte, war ihr Vater Jamie Spears im Jahr 2008 von einem Gericht als ihr Vormund eingesetzt worden. Seit 2014 soll die zweifache Mutter bereits versucht haben, sich aus dieser Regelung zu befreien.