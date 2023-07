Als Britney Spears ein Restaurant in Las Vegas besucht, kommt es zu einem Vorfall mit einem Sicherheitsmann des Basketballspielers Victor Wembanyama. Der soll sie geschlagen haben, die Polizei meldet Gegenteiliges. Nun äußert sich die Sängerin nochmal zu der Geschichte.

Bei einem Restaurantbesuch in Las Vegas soll ein Sicherheitsmann des NBA-Stars Victor Wembanyama Sängerin Britney Spears ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei hat den Fall mittlerweile ad acta gelegt, eine Strafanzeige gibt es nicht. Das meldete die Behörde, nachdem sie ein Beweisvideo gesichtet hatte. Demnach sei es Spears eigene Hand gewesen und nicht die des Sicherheitsmanns, die ihr Gesicht traf. Das Video ist mittlerweile im Netz abrufbar. Spears selbst äußerte sich nochmal zu dem Vorfall. Sie beharrt darauf, dass der Sicherheitsmann sie geschlagen habe.

So betont sie, dass sie seit Jahren in der Unterhaltungsindustrie arbeite, dass sie in all der Zeit nicht erlebt habe, dass ein Sicherheitsmann einen Fan schlug. Als sie den Schlag kassierte, sei ihr zudem nicht bewusst gewesen, dass sie anschließend einige Leute umschwärmten. "Die Leute konnten hören, wie ich "Fuck you all" sagte...was viel besser war, als ihn zurückzuschlagen." Für ihre Reaktion bekam sie wohl Kritik, doch ihrer Meinung nach sei sie ein "Aufschrei auf allen Ebenen" gewesen. Über Wembanyama sagt sie wiederum, dass sie weiterhin Fan sei. Er könne nichts dafür, der Sicherheitsmann sei es gewesen, der sie geschlagen habe.

Und was sagt Wembanyama? Der gab an, dass er den Vorfall nicht mitbekommen habe. Er habe mit seinen Sicherheitsleuten abgesprochen, auf dem Weg ins Restaurant nicht anzuhalten. Eine Person hätte ihn "Sir, Sir" gerufen, diese Person "packte mich von hinten", aber er konnte "nicht sehen, was passierte, weil ich geradeaus ging", sagte er. "Ich weiß nicht, mit wie viel Kraft, aber die Sicherheitskräfte schoben sie weg und ich hielt nicht an, um nachzusehen, also ging ich weiter und genoss ein schönes Abendessen."

Der 19-jährige Basketballer, Victor Wembanyama, wurde beim diesjährigen NBA-Draft an erster Stelle von den San Antonio Spurs ausgewählt und verpflichtet. Der 2,26 Meter große Franzose gilt als Ausnahmetalent.