In der Nacht kommt es im Haus von Britney Spears zu einem Vorfall, der sie nachhaltig beschäftigt. Und so teilt sie die Ereignisse, bei denen ihre Security-Mitarbeiter ihr zur Hilfe eilen müssen, in den sozialen Medien. Einige sehen darin eine Art Metapher für ihren Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater.

Nach den Strapazen vor Gericht im Streit um ihre Vormundschaft entspannt sich Britney Spears derzeit zu Hause. Das macht sie gern, indem sie neue Tanzvideos für Instagram dreht - oder nachts ein Bad nimmt. Dabei kam es nun zu einem sie ängstigenden Zwischenfall.

Die Sängerin schreibt einen langen Text zu einem Foto ihrer Badezimmertür: "Um zwei Uhr morgens entschied ich mich dazu, ein Bad zu nehmen. Ich ging ins Badezimmer (…), dann habe ich nach meinem Gesichtwaschzeug geschaut, aber konnte es nirgends finden." 15 Minuten habe sie ihren Kopf angestrengt und die Produkte gesucht, bis ihr klar wurde, dass sie womöglich in einem der anderen Badezimmer stehen. Als sie dort nachschauen wollte, passierte das Drama: "Dann bin ich zur Tür, und die war abgeschlossen. Ich dachte, okay, es ist ein Badezimmer, ich bekomme die verdammte Tür schon auf, aber nein ... das Schloss klemmte."

Das nächste Problem in dieser Situation war wohl der sehr tiefe Schlaf ihres Liebsten: "Nicht mal Erdbeben wecken ihn auf", schreibt Spears weiter. Und so reagierte Sam Asghari auf Spears' Rufe zunächst tatsächlich nicht. "Ich habe geschrien: 'Hey, komm, öffne diese dumme Tür'. Stille. Beim vierten Mal wachte er auf und fragte: 'Was ist los?' Ich sagte: 'Ich bin hier drin und komme nicht mehr raus'." Daraufhin habe Asghari versucht, die Tür mit einem Stift zu öffnen. Als das nicht funktionierte, griff er schließlich zum Telefon und rief die Security an.

Ein symbolisches Ereignis?

Es dauerte laut Spears noch einmal eine halbe Stunde, bis endlich jemand kam. "Dann sagten sie, sie bräuchten noch zehn Minuten. Ich habe das Badezimmer aufgeräumt und überlegt, ob ich noch eine Dusche nehme oder sowas." Sie habe sehnsüchtig auf den Moment gewartet, in dem sich die Tür öffnet.

Von ihren Fans erfährt Britney Spears in den Kommentaren viel Trost und Zuspruch. Einige sehen in der Erzählung aber auch eine Art Metapher für das, was derzeit in ihrem Leben passiert. Und auch Miley Cyrus kommentiert: "Sie haben Britney wirklich befreit!", womit sie sich auf den Hashtag #FreeBritney bezieht, mit dem sich Fans und Kollegen seit Monaten für sie starkmachen. Fest steht, dass Spears in der Nacht jede Menge Schwein hatte. Und das kann man dann auch in einem weiteren Post sehen, den sie kurze Zeit später hochlud.

In dem Video streichelt sie nämlich ein Hausschwein und schreibt dazu: "Meine Güte, so ein Schwein habe ich noch nie gesehen. (...) Zeit mit Tieren zu verbringen, finde ich sehr therapeutisch." Und es helfe ihr, wenn sie von anderen höre, die das Gleiche wie sie erlebten. "Es gibt mir das Gefühl, nicht allein zu sein." Damit dürfte sie sich auf den Rechtsstreit beziehen, bei dem sie darum kämpft, wieder selbst über ihr Leben bestimmen zu können.

Abschließend fügt die Popsängerin noch an, kurz darüber nachgedacht zu haben, sich ein solches Hausschwein zuzulegen, doch etwas hielt sie ab: "Innerhalb von fünf Minuten, nachdem ich diesen kleinen Kerl getroffen hatte, hat er fünfmal gekackt." Damit ist diese Idee wohl gestorben.