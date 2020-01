Wie der Vater so der Sohn: Brooklyn Beckham scheint bei Frauen gut anzukommen.

Er ist erst 20 Jahre jung, doch in den vergangenen Jahren hatte Brooklyn Beckham bereits einen gewissen Frauenverschleiß. Nun hat der Sohn von Ex-Fußball-Star David Beckham wieder mal eine neue Frau an seiner Seite - und lässt das die Welt auch gerne wissen.

Damit steht es wohl endgültig fest: Brooklyn Beckham und Schauspielerin Nicola Peltz sind ein Paar. Das machte der älteste Sohn von David und Victoria Beckham selbst auf Instagram deutlich.

Mit einem süßen Post gratulierte Brooklyn Beckham seiner neuen Flamme zum 25. Geburtstag: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Du hast so ein wundervolles Herz", schreibt der 20-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden. Darauf sind sie nur mit einem Handtuch bekleidet in einem Badezimmer zu sehen. Brooklyn Beckham legt liebevoll von hinten seinen Arm um Peltz und scheint ihr auch ein Küsschen auf die Wange zu geben.

Ein echter Frauenschwarm

Brooklyn Beckham entwickelt sich immer mehr zu einem echten Frauenschwarm. So trennte er sich erst Ende August nach nur neun Monaten Beziehung von Model-Freundin Hana Cross. Auch Romanzen mit dem "Playboy"-Model Lexi Wood, mit der jüngeren Schwester von Supermodel Kate Moss, Lottie, und Schauspielerin Lexy Panterra wurden ihm schon nachgesagt. Zuvor führte er eine On-Off-Beziehung mit Schauspielerin Chloë Grace Moretz.

Die US-Amerikanerin Peltz stand bereits als Kind und Jugendliche für diverse Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Unter anderem sah man sie in der Serie "Bates Motel" sowie im Blockbuster "Transformers: Ära des Untergangs".

Brooklyn Beckham arbeitet seit einigen Jahren als Model. Vor rund eineinhalb Jahren brach er ein Fotografie-Studium in New York nach nur einem Jahr ab und zog zurück nach Großbritannien. Er hat noch drei Geschwister - die Brüder Romeo James und Cruz David sowie Schwester Harper Seven.