So sieht Tallulah Willis nicht mehr aus.

Da wegen der Corona-Krise in vielen Ländern auch die Frisöre geschlossen haben, sorgt sich manch einer um sein Haupthaar. Auch Tallulah Willis hat offenbar mit ihrer Frisur zu kämpfen und greift deshalb zu drastischen Mitteln: Sie lässt Papa Bruce mit dem Rasierer ran.

Wie soll das nur werden, wochenlang ohne Frisör? In manchen Haushalten wird wegen der Corona-Isolation bereits wie wild nach einer Möglichkeit gegoogelt, zu Hause einen möglichst "normalen" Haarschnitt hinzubekommen.

Doch es geht auch anders. Lässiger. So wie in der Familie Willis-Moore zum Beispiel. Hier greift zumindest die 26-jährige Tallulah einfach kurzerhand zu radikalen Maßnahmen. Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore lässt ihren Vater mal eben mit dem Rasierer anrücken. Dies zeigt ein Video, das sie auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat.

Die neue, rapselkurze Frisur durfte dann auch gleich noch für ein künstlerisches Foto herhalten. Auf ihm steht Tallulah - sowohl was ihre Haare als auch ihren Oberkörper betrifft - oben ohne in der Natur und blickt dabei verletzlich in die Kamera. Das Bild wiederum hat ihre Schwester Rumer Willis geschossen - ein Familienkunstwerk sozusagen.

Vielleicht können die Willis-Fans noch weitere private Einblicke während der Isolation erwarten. So soll sich Action-Ikone Bruce Willis gemeinsam mit seiner Ex-Frau Demi Moore, den Töchtern Tallulah, Rumer und Scout sowie dem befreundeten Regisseur Dillon Buss in die Isolation begeben haben, wie das "People"-Magazin berichtet. Am Dienstag teilte Tallulah bereits ein Foto, auf dem ihre Eltern, Scout und Buss zu sehen sind. Sie alle tragen darauf dieselben grün-weiß-gestreiften Pyjamas - auch der Hund, der es ebenfalls ins Bild geschafft hat.

Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet. Trotz Trennung verstehen sich die beiden noch immer gut. Der "Stirb langsam"-Star ist inzwischen mit dem Model Emma Heming verheiratet, mit dem er zwei weitere Töchter hat. Moore trat nach der Scheidung von Bruce Willis mit dem Schauspielkollegen Ashton Kutcher vor den Traualtar, doch auch diese Ehe scheiterte.