Bis einer weint, sagt man, wenn Kinder sich streiten. Bei Rappern wird gedisst, bis der Anwalt kommt. Die einstigen Kumpels Bushido und Fler nehmen sich gerade musikalisch auseinander. Doch einer sieht ganz klar eine Grenze überschritten.

Unter Rappern kann der Ton schon mal ein wenig härter werden. In sogenannten Disstracks ziehen sie sich nicht nur scherzhaft durch den Kakao, sondern gehen ordentlich in die Vollen. Jüngst veröffentlichte Bushido gemeinsam mit Animus den Song "Renegade". Über seinen offenbar wenig geschätzten Kollegen Fler rappt Bushido, er sei dafür bekannt, "dass 'ne Karotte in seinem Rektum steckt". Das wollte sich Fler wohl nicht bieten lassen. In einem Antwort-Track geht er nun seinerseits Bushido an. Allerdings bekommt nicht nur der sein Fett weg, sondern gleich dessen gesamte Familie.

"Noname" heißt Flers Disstrack. Darin beleidigt er Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi als "Bitch" sowie als "Sucker-Ho" und unterstellt ihr, fremdzugehen. "Deine Frau, sie geht auf Party, kommt erst wieder um halb vier, bist alleine mit den Kindern - und sie sind nicht mal von dir", rappt der 37-jährige Fler etwa. Jeder der Spieler des Vereins Werder Bremen könne der Vater sein, heißt es weiter.

Anwalt im Namen der Kinder

Vor allem Letzteres will Bushido offenbar nicht auf sitzen lassen. Er und seine Frau haben einen Anwalt eingeschaltet - auch um die Kinder zu schützen. Bushido und Ferchichi haben vier gemeinsame Kinder, die siebenjährige Aaliyah, die sechsjährigen Zwillinge Djibrail und Laila, sowie den vierjährigen Issa. Ferchichi hat außerdem den 17-jährigen Sohn Montry aus erster Ehe. Deren Rechte sollen nun geltend gemacht werden.

"Die Kinder haben mit der Auseinandersetzung zwischen den Erwachsenen nichts zu tun und es verbietet sich sowohl rechtlich als auch moralisch, diese im Rahmen Ihres Songs wie geschehen zu 'dissen'", heißt es in dem Anwaltsschreiben, das Fler selbst auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Auch Ferchichi lässt per Anwalt in einem weiteren Schreiben ausrichten, die "unwahren und ehrverletzenden Äußerungen" in Flers Song würden gegen ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verstoßen.

"Du wirst deine Antwort bekommen"

Fler fühlt sich von den Schreiben offenbar wenig eingeschüchtert. Auf Instagram kommentierte er sie mit lachenden Emojis und solchen, die die Zunge herausstrecken. Zudem teilte er einen alten Artikel, in dessen Überschrift es heißt "Buschido soll seine Frau geschlagen haben" - ein altes Gerücht, was er in "Noname" wieder aufgegriffen hat.

Auch Bushido hat auf Instagram mittlerweile Stellung bezogen. "Stell dich nicht besser da, als du bist", mahnt der 41-Jährige Bezug nehmend auf einen Rechtsstreit zwischen den beiden Rappern aus dem Sommer. "Meine Frau und meine Kinder werden von dir angegangen, weil du weißt, dass sie mir das Wichtigste im Leben sind." Eines der Kinder sei nicht sein leibliches Kind, doch er liebe es, wie sein eigenes Kind, so Bushido. Er schließt mit einer Drohung: "Dafür wirst du deine Antwort bekommen. Genau wie deine Kumpels. Ihr hört von mir."