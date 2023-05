Bei dieser Meldung dürften zahlreiche Teenager-Herzen höherschlagen. Es sieht nämlich ganz so aus, als ginge da wieder was zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes. Rund eineinhalb Jahre nach ihrer Trennung werden die beiden Popstars nun händchenhaltend abgelichtet.

Spekulationen gab es schon jede Menge. Jetzt scheinen tatsächlich keine Zweifel mehr zu bestehen: Camila Cabello und Shawn Mendes geben ihrer Liebe offenbar eine zweite Chance - und haben auch nicht vor, dies vor ihren Fans geheim zu halten. Auf neuen Fotos, die das US-Portal "TMZ" veröffentlichte, sieht man die beiden Popstars wie in alten Zeiten händchenhaltend und bester Laune durch Manhattan flanieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden innerhalb weniger Wochen im Pärchen-Modus gesichtet werden. Erste Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback kamen schon im April auf, als man die Sängerin und den Sänger knutschend auf dem Coachella Festival in Kalifornien erwischte. Wenig später wurden die beiden dann Arm in Arm vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet.

Cabello und Mendes hatten im November 2021 auf Instagram ihre Entscheidung bekannt gegeben, ihre "romantische Beziehung zu beenden" - und damit womöglich so manches Teenager-Herz gebrochen. Rund zwei Jahre waren sie bis dahin zusammen.

Erst Zusammenarbeit, dann Liebe

Der heute 24-jährige Mendes machte zunächst mit Coversongs in den sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam. Mit lediglich 15 Jahren erhielt er einen Plattenvertrag. Seit 2015 hat der Kanadier vier Studioalben veröffentlicht, die in seinem Heimatland und in den USA allesamt an die Spitze der Charts stürmten.

Die 26-jährige Cabello ist US-Amerikanerin mit kubanischen Wurzeln. Sie begann ihre Karriere als Mitglied der Casting-Band Fifth Harmony, ehe sie eine Solokarriere einschlug. Mit Mendes trat sie schon mehrmals für ein Duett vors Mikro, so etwa für den Song "Señorita", der 2019 weltweit zum Hit avancierte. Aus der Zusammenarbeit wurde schließlich Liebe - vielleicht ja nun auch eine Liebe auf Dauer.