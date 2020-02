Justin Bieber hat es nicht leicht. In einer TV-Show wird er vor die Entscheidung gestellt, die Freundinnen seiner Ehefrau Hailey zu ranken - oder ein Stück Ochsenpenis zu essen. Er entscheidet sich für ersteres und hat jetzt den Salat: Die Letztplatzierte ist beleidigt.

Justin Bieber hat Stress mit Cara Delevingne. Der kanadische Sänger hat in einer TV-Show jüngst über die Freundinnen seiner Ehefrau Hailey Bieber gesprochen. Model Cara Delevingne landete dabei auf Biebers persönlicher Beliebtheitsskala auf dem letzten Platz. Ein Umstand, den die 27-Jährige offenbar nicht unkommentiert lassen möchte.

Zu gemeinsamen Bildern aus früheren Tagen, die Delevingne bei Instagram veröffentlicht hat, schrieb sie: "Wenn du nichts gegen mich hast, warum entsperrst du mich dann nicht?".

Bieber hatte zuvor mit Moderator James Corden in dessen US-Talkshow "Spill Your Guts or Fill Your Guts" gespielt. In diesem Element der Show werden der Moderator und sein Gast jeweils vor die Wahl gestellt, ob sie eine brisante Frage beantworten oder lieber Fischsperma, Ameisenjoghurt oder ähnliche "Leckereien" zu sich nehmen wollen. Als Corden von Bieber wissen wollte, in welchem Land die Fans des Popsängers am unangenehmsten seien, schwieg der Sänger noch und trank lieber einen scharfen Chili-Smoothie.

"Er hätte einfach den Ochsenpenis essen sollen"

Als ihm der Moderator dann alternativ zur Antwort eine Schale mit Ochsenpenis-Stücken vorsetzte, zögerte Bieber nicht lange. Corden hatte gefragt, welche Modelfreundin seiner Frau Hailey er am liebsten möge. Zur Auswahl standen: Cara Delevingne, Gigi Hadid und Kendall Jenner.

Mit geschlossenen Augen und verschränkten Armen erklärte der 25-Jährige sehr rasch, dass er Jenner gegenüber Hadid und Delevingne bevorzuge. "Kendall - Gigi - Cara Delevingne", rankte Bieber seine Sympathie für die Models. "Mit Kendall habe ich mehr Zeit verbracht, sie ist eine gute Freundin von uns", begründete er seine Antwort. Er habe nichts gegen die anderen beiden, stellte er klar, er habe einfach eine bessere Beziehung zu Jenner.

In ihrer Antwort auf diese Bewertung grüßt Cara Delevingne ihre Freundin Haily Bieber und schiebt noch eine kleine, indirekte Nachricht an deren Mann nach: "Lieb dich, Hailey – er hätte einfach den Ochsenpenis essen sollen", schrieb sie unter ihren Instagrampost.