Freudenschreie seiner weiblichen Fans ist Mädchenschwarm Robert Pattinson sicher gewohnt. Und auch gestandene Rapperinnen wie Cardi B können sich seinem Charme offenbar kaum entziehen. Nach einem Treffen der beiden muss die 29-Jährige ihr Glück gleich mit der ganzen Welt teilen.

Wer hätte es gedacht? Cardi B ("WAP") schwärmt für "Twilight"-Herzensbrecher Robert Pattinson. Bei einem Event in Beverly Hills, das am Donnerstag von der britischen "Vogue" veranstaltet wurde, traf die US-Rapperin und mittlerweile zweifache Mutter zufällig auf den 35 Jahre alten Schauspieler. Einen Tag später schien die Aufregung noch immer nicht verpufft, wie ein Twitter-Post der 29-Jährigen beweist.

"Schaut, wen ich neulich getroffen habe!", twitterte die Musikerin am Freitag. "Ich fühlte mich wie ein Teenie!" In dem dazugehörigen kurzen Video sagt sie "Schaut euch meinen Freund an, Leute", bevor Pattinson neben ihr auftaucht, lächelt und die Zunge rausstreckt. Cardi B, die mit Geburtsnamen Belcalis Marlenis Almanzar heißt, entfährt daraufhin ein Freudenschrei.

Robert Pattinson wurde einer breiteren Öffentlichkeit zum ersten Mal 2005 bekannt, als er die Rolle des Cedric Diggory in den "Harry Potter"-Filmen ergatterte. Zum Mädchenschwarm wurde er drei Jahre später durch die Verkörperung des Vampirs Edward Cullen in den "Twilight"-Blockbustern - eine Rolle, die offensichtlich auch "I Like It"-Rapperin Cardi B nicht kalt lies. 2022 wird er in der mit Spannung erwarteten Comicbuch-Neuverfilmung "The Batman" zum ersten Mal als für Gerechtigkeit sorgender Fledermausmann zu sehen sein.