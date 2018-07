Unterhaltung

Kulture Kiari Cephus : Cardi Bs Baby ist da!

Erst im April präsentiert Cardi B stolz ihren Babybauch. Nun ist die US-Rapperin zum ersten Mal Mutter geworden. Die Geburt einer kleinen Tochter verkündet sie stolz auf Instagram. Den ungewöhnlichen Namen hat sich angeblich Papa Offset ausgesucht.

US-Rapperin Cardi B ("I Like It") und ihr Ehemann, Rapper Offset, sind Eltern geworden. Wie beide auf ihren Instagram-Accounts verkündeten, hat ihre Tochter am 10. Juli das Licht der Welt erblickt. Den durchaus ungewöhnlichen Namen des ersten gemeinsamen Kindes gaben die beiden ebenfalls bekannt: Die Kleine heißt Kulture Kiari Cephus.

Offset, ein Mitglied des Hip-Hop-Trios Migos, heißt mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus. Somit trägt die Kleine den Familiennamen sowie Vornamen ihres Vaters, denn auch Cardi B, die eigentlich Belcalis Marlenis Almanzar heißt, soll privat den Nachnamen ihres Mannes angenommen haben. Kulture wird wohl ganz der Papa, denn auch diesen Namen soll sich Offset ausgesucht haben, erzählte Cardi B in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Aber er gefalle ihr sehr, so die Rapperin weiter.

Das Paar ist seit Anfang 2017 zusammen. Für die 25-Jährige ist es das erste Kind. Offset hat aus früheren Beziehungen bereits drei Kinder. Erst kürzlich schockierte Cardi B ihre Fans, als sie im Juni verkündete, heimlich geheiratet zu haben. Die Geburt von Kulture dürfte das Familienglück des jungen Paares nun perfekt machen.

Und auch die Fans freuen sich für die frisch gebackenen Eltern. "Ich bin so glücklich und kann es gar nicht abwarten, sie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch", schreibt ein Fan in den Kommentaren. "Ich bin so aufgeregt", ein anderer.

Quelle: n-tv.de