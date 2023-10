In den sozialen Medien macht Carla Bruni jetzt öffentlich, vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankt zu sein. Inzwischen hat die ehemalige First Lady Frankreichs die Krankheit zwar überstanden, warnt jedoch andere Frauen davor, es mit der Vorsorge nicht ernst genug zu nehmen.

Sängerin und Ex-Model Carla Bruni hat bei Instagram und X (ehemals Twitter) ein Video hochgeladen, in dem sie zum ersten Mal ihre überstandene Brustkrebserkrankung öffentlich macht. In dem Clip hält die Frau von Frankreichs ehemaligem Präsidenten Nicolas Sarkozy verschiedene Texttafeln hoch. Auf dem ersten Schild steht: "Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert."

Die Erkrankung sei dann chirurgisch, mit Bestrahlung sowie einer Hormontherapie behandelt worden. "Ich hatte Glück: Der Krebs war noch nicht aggressiv", berichtet die 55-Jährige auf einem weiteren Schild. Die Krankheit sei früh festgestellt worden, eben weil sie sich jedes Jahr einer Mammographie unterziehe.

Bruni erklärt außerdem, sie habe sich lange davor gescheut, offen über ihre Erkrankung zu sprechen. Sie tue dies nun, um andere Frauen aufzurütteln und dazu zu animieren, die Möglichkeit der Mammographie zu nutzen. Wenn sie selbst das nicht getan hätte, "hätte ich heute keine linke Brust mehr", ist sie sich sicher.

Brustkrebsmonat Oktober

Anlass von Carla Brunis Videos ist der Brustkrebsmonat Oktober. Er wird jedes Jahr weltweit genutzt, um für die Vorbeugung von Brustkrebs zu werben und dessen Erforschung und Behandlung ins öffentliche Licht und das Bewusstsein aller zu rücken.

In Deutschland haben Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre einen gesetzlichen Anspruch auf eine Mammographie. Davor oder danach sowie häufiger als alle zwei Jahre werden diese Vorsorgeuntersuchungen nur in Ausnahmefällen von der Krankenkasse übernommen, zum Beispiel bei erhöhtem Risiko für Brustkrebs.

Carla Bruni ist seit Februar 2008 mit Nicolas Sarkozy verheiratet. Sie haben seit 2011 die gemeinsame Tochter Giulia. Sarkozy hat zudem die Söhne Pierre, Jean und Louis aus seinen zwei vorangegangenen Ehen.