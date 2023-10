Will sich dem Wunsch ihres Sohns beugen: Cathy Hummels.

Immer wieder postet Cathy Hummels in den sozialen Medien auch intime Einblicke in ihr Privatestes. Oft dabei ist dann auch ihr Sohn Ludwig. Jetzt hat der Fünfjährige allerdings entschieden, nicht länger Teil des öffentlichen Lebens seiner Eltern sein zu wollen.

Im Januar 2018 wurden Cathy und Mats Hummels Eltern von Sohn Ludwig, der seither auch in ihrem öffentlichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Nicht erst seit der im Dezember 2022 erfolgten Scheidung des Promi-Paares ist er die Person, mit der sich seine Mutter am häufigsten in den sozialen Medien zeigt. Damit ist nun aber wohl Schluss, denn der Fünfjährige hat eine Entscheidung getroffen.

Wie üblich veröffentlichte Cathy Hummels bei Instagram jetzt mehrere Fotos von sich und ihrem Sohn, doch anders als sonst ist dessen Gesicht auf keinem davon zu erkennen. Entweder ist er von hinten zu sehen oder er versteckt sich hinter seiner Dirndl tragenden Mutter auf dem Oktoberfest. Dazu erklärt die 35-jährige Hummels: "Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen, wie Papa und Mami." Diesem Wunsch möchte sie nachkommen, wie sie weiter erklärt: "Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird."

Gute Entscheidung ... von Ludwig

"Es ist immer gut, wenn man dem Kind seine Entscheidung lässt", begrüßt eine Followerin in den Kommentaren. "Großartige Entscheidung und vor allem schön, dass ihr es akzeptiert", stimmt dem jemand anders zu. Doch werden wie so oft auch kritische Stimmen laut. Einige fragen sich, warum ein Kind überhaupt ständig in den sozialen Medien auftauchen muss. "Dann lass dein Kind auch weg von den Fotos. Warum muss das arme Kind mit aufs Foto? Er muss sich verstecken. Schrecklich. (...) Dass das Kind immer noch vor die Kamera gezerrt wird, das finde ich unmöglich", meint beispielsweise eine Userin.

Als "traurig" bezeichnet es eine andere, "dass dein Kind das erst selber äußern muss. Das hätte von Anfang an selbstverständlich sein müssen". Dass diese Entscheidung von den Eltern selbst hätten kommen müssen, finden gleich mehrere Follower und Followerinnen von Hummels. Bereits hochgeladene Fotos von Ludwig hat sie bislang übrigens noch nicht gelöscht. Das letzte, auf dem der Fünfjährige zu sehen ist, stammt aus dem vergangenen Juli.