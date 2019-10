Lange, mittelblonde Haare - so kennen wir Cathy Hummels eigentlich. Doch die Spielerfrau scheint einem aktuellen Trend zur Totalveränderung zu folgen und präsentiert sich auf einmal in einem komplett neuen Look. Was da wohl dahinter steckt?

Aus strohblond mach pechschwarz - diesen Trend hat uns soeben erst Gina-Lisa Lohfink vorgemacht. Doch auch Cathy Hummels hat offenbar ihre Leidenschaft für ein vollständiges Umstyling entdeckt und sich von ihrer langen blonden Mähne zugunsten eines schwarzen Bobs getrennt.

Das zumindest legt einer der jüngsten Instagram-Posts der 31-Jährigen nahe. Mehrere Fotos zeigen sie mit der neuen Frisur, Haarband und in lässigen Jeans-Klamotten. Dazu schreibt sie: "Hi - ich bin Mia Wallace - wollte mal was Neues. Wie gefällt es euch?"

Mia Wallace? Wer ein bisschen über diesen Namen nachdenkt, kommt rasch dahinter, um wen es sich dabei handelt. Richtig: Mia Wallace war die von Uma Thurman verkörperte Frau von Gangsterkönig Marsellus Wallace, auf die der von John Travolta gespielte Vincent Vega ein Auge haben sollte. Dass das nicht ganz so geklappt hat, wissen wir inzwischen. Schließlich endet die Geschichte damit, dass Mia Wallace eine Spritze in ihrem Herz stecken hat.

Was ist da im Busch?

Doch das nur am Rande. Kehren wir lieber zu Cathy Hummels zurück, die in ihrem Outfit zumindest entfernt an das Vorbild aus dem berühmten Quentin-Tarantino-Streifen erinnert. Was soll der Aufzug? Und hat sie sich tatsächlich die Haare abgeschnitten und neu gefärbt?

Nein, natürlich nicht. Auch das hat die Frau von Fußballer Mats Hummels inzwischen aufgeklärt. So postete sie wenig später ein weiteres Foto mit den schwarzen Haaren, auf dem jedoch nun auch Comedian Bülent Ceylan zu sehen ist. "Das ist natürlich nur eine Perücke", verrät Hummels hier. Und verspricht, was sie genau gemacht hätten, "wird bald verraten".

Dann lass wir uns doch einfach mal überraschen - so wie diverse Prominente auch. "Du siehst komplett anders aus", kommentierte etwa Lilly Becker die ersten von Hummels geposteten Bilder. Und auch Victoria Swarovski war ganz angetan: "Echt anders! Verrückt."