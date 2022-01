Man sieht sie beim Yoga, am Strand und schon auch mal im Bikini. Dass sich Cathy Hummels ihrer Klamotten komplett entledigt, ist dann aber doch eher eine Seltenheit. Nun hat sie es getan - um sich so selbst zum Geburtstag zu gratulieren.

Happy birthday, Cathy Hummels! Die Influencerin, Moderatorin und Fußballer-Gattin feiert an diesem Montag ihren 34. Geburtstag. Doch eigentlich braucht sie unsere Glückwünsche gar nicht. Hummels gratuliert sich nämlich schon selbst. Und das mit einem ganz besonderen Schnappschuss.

"Happy Birthday to you & me … 34 … Life is a game, so let's continue to play and have fun", schreibt Hummels auf ihrer Instagram-Seite. Um zu unterstreichen, wie spielerisch sie das Leben angeht und was für sie Spaß bedeutet, hat sie dazu ein Foto von sich gepostet, auf dem sie oben ohne zu sehen ist.

Hummels trägt lediglich ein raffiniertes schwarzes Bikini-Unterteil, ein paar Kettchen um den Arm und eine voluminöse Perlen-Kette um den Hals. Ihre Brüste verdeckt sie mit ihren überkreuzten Armen.

"Für mich sehr besonders"

"Danke an alle, die bisher an mich gedacht haben", unterstreicht sie, dass sie sich dann doch auch über die Glückwünsche anderer zu ihrem besonderen Tag freut. So haben etwa Promis wie Moderatorin Charlotte Würdig, Ballermann-Sänger Mickie Krause oder aber CSU-Politikerin Dorothee Bär ihre Gratulation in der Kommentarspalte hinterlassen.

"Dieses Foto ist für mich sehr besonders, weil es gewagt und mutig ist. Ich will in Zukunft noch mutiger sein", erklärt Hummels weiterhin zu ihrem Schnappschuss. In der Tat scheut sie sich nur selten, ihren über 600.000 Followerinnen und Followern private Einblicke zu gewähren - von ihren Yoga-Übungen über Urlaubsimpressionen bis hin zu gemeinsamen Momenten an der Seite ihres Mannes Mats Hummels. So freizügig wie auf diesem Foto bekommt man sie in der Regel jedoch nicht zu Gesicht.

Apropos Mats: Der Borussia-Dortmund-Kicker gehörte nicht zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten bei Instagram. Manche werden dies sicher wieder als Hinweis auf eine Ehekrise des Paares deuten. Aber vielleicht hat er ihr ja auch auf andere Art und Weise seine Aufwartung gemacht. Mit einem Blumenstrauß etwa oder einem anderen Geschenk - ein neues Oberteil könnte sie ja offenbar ganz gut gebrachen.