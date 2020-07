Im Juli startet RTLzwei ein neues Reality-Format. Darin treffen unter anderem Annemarie Eilfeld, Georgina Fleur und Jürgen Milski aufeinander. Moderiert wird die Show, in der die Promis gegeneinander antreten, von Cathy Hummels.

RTLzwei bringt eine neue Reality-TV-Show an den Start. Wie der Münchner Sender ankündigt, wird ab dem 22. Juli 2020 um 20.15 Uhr "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" ausgestrahlt. Als Moderatorin führt Influencerin Cathy Hummels, Ehefrau von Fußballer Mats Hummels, durch die acht Folgen.

Promis kämpfen am Strand um die Reality-Star-Krone. (Foto: RTLzwei)

Für die erste Episode fanden sich in Thailand folgende Promis ein: Ex-"Bachelor" Oliver Sanne, Allestester und Matthias-Mangiapane-Ehemann Hubert Fella, Sängerin Annemarie Eilfeld, das ehemalige "DSDS"-Sternchen Momo, Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein, It-Girl und Benjamin-Boyce-Ex-Freundin Kate Merlan, "Big Brother"-Legende und Mallorca-Sänger Jürgen Milski, Ex-Dschungelcamp- sowie "Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur, der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Sandy Fähse, "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan und die Tennis-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger.

Reality-Star des Jahres gesucht

Jede Woche wird die Gruppe um weitere ehrgeizige Promis ergänzt, die zwei der schon anwesenden Reality-Stars während der "Stunde der Wahrheit" von der Insel schmeißen dürfen. Für den Gewinner winken am Ende 50.000 Euro und der Titel "Reality-Star des Jahres 2020".

Die Kandidaten setzen dabei in einer einsamen Bucht bei sommerlichen Temperaturen in zahlreichen Challenges ihren Komfort aufs Spiel und müssen bei Niederlagen auf Annehmlichkeiten wie Betten oder Kleidung verzichten. Außerdem werden die Prominenten im sogenannten "Reality Check" mit Fan-Meinungen konfrontiert und müssen sich mit Anfeindungen auseinandersetzen. RTLzwei spricht von einer Mischung aus Drama, Streit, Versöhnung, Liebe und Spaß, die den Zuschauer erwartet. Für Fans von Reality-Formaten winkt hier also wahres "Trash Gold".

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" läuft ab dem 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLzwei und ist bei TVNOW abrufbar.