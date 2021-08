Da wird Mats Hummels aber Augen machen! Oder etwa nicht? So ganz genau weiß man ja noch immer nicht, wie es um die Beziehung mit seiner Frau Cathy tatsächlich bestellt ist. Die jedenfalls scheint ihre aktuelle Freizeit in vollen Zügen zu genießen - und lässt auch ihre Fans daran teilhaben.

Cathy Hummels heizt ihren Fans mal wieder mit heißen Fotos auf ihrem Instagram-Account ein. Nach verschiedenen Bikini-Bildern aus dem Kroatien-Urlaub ist die Moderatorin und Influencerin diesmal oben fast vollständig ohne zu sehen. Ihre Hände bedecken allerdings das Nötigste.

Die Follower sind begeistert. "Du bist so eine wunderschöne Traumfrau", kommentiert einer. "Bombe! Und einfach die tollste Mami und sooo schön noch dazu", schreibt eine andere Userin.

Unter den Followern, die das Bild wohlwollend kommentieren, ist auch eine prominente Kollegin: Lilly Becker. "Very cool photo, mama. Love this" ("Sehr cooles Foto, Mama. Liebe es"), schreibt die ehemalige Partnerin von Ex-Tennis-Profi Boris Becker. Auch die Niederländerin veröffentlicht gerne textilärmere Bilder von sich. Wie Cathy Hummels postete sie an diesem Montag ein sommerliches Bademodenfoto bei Instagram.

Demnächst bei "Unter uns"

Cathy Hummels ist gerade mit Sohn Ludwig aus dem Urlaub in Kroatien zurückgekehrt. Ab Herbst ist die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels in einer Gastrolle in der RTL-Serie "Unter uns" zu sehen. Aktuell ist sie zudem wieder als Moderatorin der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" im Einsatz.

Zuletzt musste die 33-Jährige Schlagzeilen wie diese über sich und ihren Mann lesen: "Cathy und Mats Hummels: Trennung nach 14 Jahren Liebe." Oder: "Mats Hummels frisch verliebt?"

Der aktuell bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehende Fußball-Profi und das Model hatten sich 2015 das Jawort gegeben. Anfang 2018 kam der Sohn der beiden zur Welt. Insider berichteten vor Kurzem gegenüber RTL, dass die Trennung des Paares durch sei. Offiziell wurde das jedoch bislang weder bestätigt noch dementiert. Weder Cathy noch Mats Hummels haben dazu Stellung bezogen.