Seit Cathy Lugner nicht mehr das "Spatzi" an der Seite von Richard "Mörtel" Lugner ist, macht sie vor allem durch nackte Tatsachen auf sich aufmerksam. Doch was geht in ihrem Privatleben außer der Freude an der Freikörperkultur eigentlich sonst noch so? Nicht viel. Bis jetzt.

57 Jahre trennten Richard alias "Mörtel" Lugner und die gebürtige Catherine alias "Cathy" Schmitz. Und doch war es - natürlich - Liebe, die die beiden verband, als sie 2014 auf Schloss Schönbrunn in Wien eine pompöse Hochzeit feierten.

Lange hielt das Glück des ehemaligen Baulöwen und des früheren "Playboy"-Bunnys mit dem Spitznamen "Spatzi" allerdings nicht. Schon zwei Jahre später folgte die Scheidung. Vorausgegangen war Cathys Teilnahme an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother", bei der ein Millionenpublikum live verfolgen konnte, wie die Ehe in die Brüche ging.

Drei Jahre sind seither vergangen. Drei Jahre, in denen sich Cathy Lugner, wie sich die mittlerweile 29-Jährige immer noch nennt, nicht zuletzt auf ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken konzentriert hat. So postet sie etwa regelmäßig Fotos von sich in nicht allzu blickdichter Kleidung auf ihrer Instagram-Seite.

"Es gibt jemanden"

Keine Frage: Damit hat sie in jüngster Vergangenheit zweifelsohne nicht zuletzt vielen Männern eine Freude bereitet. Ob auch ihr Ex darunter war, wissen wir nicht. Was wir jedoch wissen, ist, dass es den ganz besonderen einen Mann, der sich nicht nur auf Fotos an Cathy Lugners Gegenwart erfreuen darf, in den zurückliegenden Monaten nicht gegeben hat.

Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben. Bereits vor dem Wochenende verriet Cathy Lugner gegenüber dem Magazin "Gala": "Es gibt jemanden. Aber wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte nichts übers Knie brechen, um nichts kaputt zu machen. Wir müssen erstmal selber für uns herausfinden, wo das Ganze hingeht."

Jetzt, nur wenige Tage später, macht sie jedoch auch schon öffentlich, um wen es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt. Auf Instagram - wo auch sonst? - postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrer Eroberung. Dazu schreibt sie lediglich: "Glücklich." Zugleich verlinkt sie auf die Instagram-Seite ihres neuen Freundes.

Capitano Maurice

Und siehe da: Auch er ist in den sozialen Netzwerken kein Unbekannter. Er nennt sich Capitano Maurice und posiert für seine über 190.000 Follower gerne mit seinem durchtrainierten Körper bei Instagram.

Der "Bild"-Zeitung verriet Cathy Lugner noch ein paar weitere Details über ihren Lover, der doch tatsächlich sogar ein Jahr jünger als sie ist. "Er heißt Maurice, ist 28 Jahre alt und hauptberuflich als Offizier in der Deutschen Marine tätig", so die "Mörtel"-Ex im Gespräch mit der Zeitung. Ihr Herzblatt stamme aus der Nähe von Bremen und habe soeben erst sein Studium "Nautik und Seeverkehr" abgeschlossen.

Nach ihrer Scheidung sei es ihr schwergefallen, wieder jemanden an sich heranzulassen, verrät Cathy Lugner über ihr Seelenleben. Jetzt sei es "ein unbeschreibliches Gefühl, nach solch einer langen Zeit frisch verliebt zu sein". Kennengelernt hätte sie Maurice auf einer Geburtstagsparty von Freunden in Düsseldorf. Doch auch über Instagram seien sie zuvor schon in Kontakt gewesen. "Schlagartig hat es dann geknallt", sagt Cathy Lugner im "Bild"-Interview. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass der Knall noch möglichst lange nachhallt.